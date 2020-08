EN ALEM ENTREGARON EL PREMIO DE DESAFIÓ CONFORT

Adriana Koval (27), ama de casa de Leando N. Alem, es la ganadora N° 38 de Desafío confort que este martes recibió los premios correspondientes al combo N° 2, por parte del equipo de IPLyC Social. La joven, que es madre de dos niños, se mostró emocionada con la visita del equipo. «No pensé que iba a ganar, me había anotado con mi mamá, pero ya me había olvidado. Los premios me vienen bien porque los necesitaba. Creo que soy merecedora por los esfuerzos que hago para sacar la familia adelante, y estoy muy feliz por esto”.Se enteró a través de la clienta de su hermana, que es vendedora de quinielas. “Todo me viene espectacular porque tengo una cocina cuyo horno ya no funciona, el lavarropas se me arruinó, y cafetera, termotanque y estufa, nunca tuve”, dijo. A las personas que todavía no se anotaron, Koval aconsejó que “entren a la página y se inscriban, que es solo un segundo, y que tengan confianza.Agradeció al IPLyC SE por los premios y por llevar adelante este tipo de programas “porque siempre hay personas que necesitan y estos premios lo hacen felices”.A través de “Desafío Confort”, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) llega a las amas de casa y padres de familia sin relación de dependencia. Los interesados en participar del sorteo quincenal de electrodomésticos pueden inscribirse a través del formulario online que se encuentra en la página www.loteriamisiones.com.ar