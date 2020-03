Por Misiones Plural ***

En el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Turismo de Misiones también busca minimizar el tránsito de las personas, como una de las principales medidas para frenar la propagación del coronavirus. El pedido es contundente: #QuedateEnCasa, porque los atractivos turísticos siempre estarán ahí y habrá oportunidades de visitarlos.



El Ministerio de Turismo de Misiones disparó una campaña para que la población se mantenga dentro de sus hogares y evite, con su circulación, fomentar el contagio del Coronavirus –Covid 19-.

Quedate en casa, dice la propuesta, que acompaña con fotografías de sus principales atractivos turísticos, recordando que esos estarán siempre ahí y que por lo tanto, habrá otra oportunidad para visitarlos.

No son vacaciones, recordó, en la misma línea, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, una novedad en sus publicaciones ya que fuera de la restricción por este flagelo, los organismos de Turismo fomentan justamente los viajes y los recorridos por los atractivos. En esta ocasión, conscientes de la gravedad y bajo las recomendaciones políticas tanto Nacionales como de la Provincia, buscan ayudar a que la población permanezca recluida, al menos por dos semanas, el períodos en que se puede lograr el amesetamiento de los contagios.

En el marco de la emergencia sanitaria, la suspensión de las clases y de todo tipo de eventos que suponga aglomeración de personas, el licenciamiento de la población en riesgo, el cierre de las fronteras para la circulación de extranjeros y las recomendaciones para minimizar el tránsito de personas son algunas de las acciones que Misiones está desarrollando con mucha publicidad, para lograr que las personas permanezcan en sus hogares. Turismo se suma en la misma línea, con un pedido: #QuedateEnCasa.



Recomiendan que turistas regresen a lugares de origen



Por otra parte, desde el Ministerio de Turismo de Misiones recomendaron a los visitantes alojados en la provincia que retornen a la brevedad a sus hogares.

El comunicado expresa:

El Ministerio de Turismo de Misiones, con el foco puesto en la actual situación sanitaria mundial, recomendó a los visitantes que están alojados en la provincia, retornar a la brevedad a sus hogares.

La pandemia se extiende y las medidas sanitarias y de orden público a tomar, son más drásticas con el pasar de las horas. El anuncio del Gobierno Nacional, de suspender de manera total los trenes y colectivos de larga distancia, como así también los vuelos de cabotaje, durante el fin de semana largo, llevó a la Provincia a tomar igual determinación en los servicios interurbanos. Esto, sumado a las medidas preventivas adoptadas por municipios, provincias, y países de la región, tiende a reducir completamente desplazamiento y circulación de personas para así minimizar la propagación del virus.

En este marco, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación determinó que los hoteles no podrán recibir argentinos hasta el 31 de marzo. Sólo estarán habilitados para alojar hasta esa fecha a extranjeros no residentes en el país.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Misiones, a través de su Ministerio de Turismo, recomienda a los visitantes, el pronto regreso a sus lugares de origen. Así también, se sugiere a los dueños y/o gerenciadores de establecimientos hoteleros, que por el momento no tomen reservas, y que hagan extensiva la recomendación de volver, a sus huéspedes.

El fin de semana será extra largo, y determinante en cuanto al crecimiento exponencial de infectados. Sin embargo, los Comités de Crisis continuarán avanzando en las medidas que consideren oportunas, para el resguardo de la salud pública.

El Ministerio de Turismo de Misiones pone a disposición de los prestadores turísticos, una cuenta de WhatsApp bajo el número +54 376 4128390 para despejar dudas sobre las acciones tendientes al control de esta situación en nuestro territorio. El canal de comunicación funciona todos los días, de 8 a 23 horas.

Enfrentar la pandemia de la mejor manera depende de la toma de conciencia de todos. Apelando a la predisposición y colaboración de toda la sociedad, desde el Estado buscan que la situación, afecte lo menos posible al normal funcionamiento de nuestra comunidad. Por ello, es menester entender que las acciones preventivas que resultan a veces poco simpáticas, o restrictivas, son necesarias para salir adelante lo más rápido posible.



