CONCEJAL GIMÉNEZ: “LOS GASTOS EN HIGIENE MENSTRUAL PUEDEN SUPERAR LOS 700 PESOS MENSUALES, UN ALTO COSTO PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Desde la Comisión de Equidad de Género del Honorable Concejo Deliberante de la Posadas, presidida por Natalia Giménez del Frente Renovador de la Concordia, se advirtió que los gastos en productos de higiene menstrual pueden ascender a más de 700 pesos al mes, lo que representa actualmente un alto costo para mujeres en contextos de vulnerabilidad o emergencia.



Fue en el marco del encuentro realizado ​ayer martes en el Concejo Deliberante de Posadas para avanzar en el tratamiento del proyecto de ordenanza, denominado Programa de Asistencia Menstrual para situaciones de Emergencia (PAM) presentado por Giménez. Allí, los legisladores presentes Anahí Repetto (Frente renovador de la Concordia), Miguel Acuña (Trabajo y Progreso), Juan Domingo Rossberg (U.N.A) y Francisco Fonseca (Cambiemos) dieron su apoyo total a la normativa. Además, estuvo presente Angela Ferreira, directora de Equidad del municipio posadeño, quien destacó la importancia que tiene este proyecto para visibilizar un tema tabú en la sociedad y que por lo tanto trae aparejado desigualdades en diferentes ámbitos para la mujer.

Giménez destacó que tras un relevamiento de precios en Posadas, los productos de higiene menstrual representan un gasto mensual que va desde 100 pesos hasta más de 700 pesos, según tipo y marca en el caso de las toallitas femeninas.

En ese marco, recordó que las mujeres menstrúan aproximadamente 5 días al mes, y utilizan aproximadamente 5 toallas higiénicas normales diarias (unas 25 toallas higiénicas durante un mes). ​​“En promedio y por mes se necesitan entre 3 o 4 paquetes que traen 8 toallitas cada uno, y hoy están entre los productos que más aumentaron de precio”, añadió.

El trabajo reveló que en Posadas, las toallitas se pueden conseguir en el rango de precios más económicos, paquetes desde $23,50 (normales sin alas) a $42,70 (ultrafinas con altas), en el segundo rango y quizás el más popular figuran productos de marca medias que cotizan entre 56 y 68 pesos actualmente y marcas premium con precios desde 120 a 192 pesos.

En un mes entonces, las toallitas pueden representar un gasto de, entre 94 a 170 pesos; de 224 a 272 pesos o de 480 a 768 pesos, según la línea de productos que se usen.

También se recordó que, en cuanto a inflación, en febrero las toallitas quedaron en el segundo lugar con aumentos de 9,4%, mientras que el primero fue la salchicha con 11,3%, según un informe de la consultora Focus Market.

Con estos datos, se reforzó los argumentos para asistir a las mujeres que se encuentren en situación de emergencia, tales como casos de inundaciones o incendios. Cabe señalar que el PAM apunta a incluir en los kit de emergencia que se entregan a la población al menos un producto de higiene menstrual (toallitas, tampones o copa menstrual).

Asimismo, Giménez recordó que la normativa dispone en su artículo 5, alcanzar acuerdos de colaboración con firmas del sector privado dedicadas a fabricar o comercializar este tipo de elementos para garantizar la provisión de los mismos en el marco del PAM.

De Andrés nadie quiere hablar

Durante la reunión de Comisión, se señaló que lograr que se implementen políticas públicas de esta índole permitirá visibilizar un proceso natural que se trata de ocultar en todos los ámbitos. Algo impuesto cultural y socialmente desde siempre.

“Qué se trate este tema y que haya preocupación al respecto es muy importante. Ya que la misma mujer en situaciones de emergencia se olvida de ella. y desde el municipio, nos toca de cerca atender permanentemente situaciones de extrema vulnerabilidad”, aseguró Ferreira.

Y agregó: ​​“Realmente la higiene menstrual es un tema totalmente desatendido por las políticas públicas y además estigmatizado social y culturalmente, lo que implica desigualdad también”.

Señaló que es necesario un cambio, ya que​​ “desde niñas nos enseñan que no se puede hablar del período, incluso el lenguaje tiene sus recodos para referirse a la menstruación como llamarlo “andrés”, la “cosa me vino” o “estoy enferma”. Entonces este programa va a ayudar no solo a proveer de dichos elementos sino también a visibilizar un proceso natural que vivimos las mujeres todos los meses por aproximadamente 40 años de nuestras vidas”, dijo Ferreira.

Giménez concluyó que “​​es necesaria la empatía para poder generar políticas públicas que impacten en la sociedad”.