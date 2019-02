EN SAN IGNACIO, SEGUNDO DESTINO TURÍSTICO DE MISIONES LAS Y LOS TRABAJADORES NO LLEGAN A FIN DE MES

En el marco del paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), este martes 26, se realizó una medida de fuerza en las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio. Allí, trabajadoras y trabajadores visibilizaron la grave situación salarial y laboral por la que atraviesa el sector, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Turismo, a cargo de Marcelo Surraco.

Acompañaron la acción de lucha, además de un conjunto de miembros del Consejo Directivo Provincial de ATE, el espacio Corriente Pueblo Unido de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), organizaciones que integran la Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha,

“Estamos en lucha porque se están arrastrando incumplimientos desde el año pasado. Y hace cinco años que no se dan pases a planta permanente. Pedimos equiparación y recomposición salarial porque con lo que ganamos no nos alcanza ni para lo básico. Esto ya se planteó en varias ocasiones y no hubo respuestas. A los monotributistas les prometieron un aumento del 10 que no se cumplió.



Se solicitó unticket canasta para compensar el salario de quienes están en planta, se firmó un acuerdo, pero tampoco se cumplió. Y nos cansamos de que se sigan dilatando los acuerdos”, sentenciaron desde el Cuerpo de delegados.



Salarios de hambre

“En promedio los sueldos oscilan entre 12 y 14 mil pesos, muy por debajo de lo que necesita un trabajador para sostener a su familia, y hacerle frente a los costos de estos tiempos, donde los tarifazos y la inflación están a la orden del día. La mesa de diálogo con la patronal se abrió en septiembre del año pasado y no se respetó lo acordado. También hay incumplimiento con respecto a la indumentaria, que debería entregarse uniformes nuevos dos veces al año”, añadieron.



Patrimonio de la Humanidad con trabajadores precarizados

En ese marco, el secretario general de ATE Misiones, César Fariña, indicó que “éste es el segundo destino turístico de la provincia, por donde pasan miles de visitantes de distintas partes del mundo.



Estas trabajadoras y trabajadores que hoy están reclamando con todo derecho que se cumpla con las mejoras salariales y laborales acordadas, son quienes nos representan ante los ojos del mundo, en este Patrimonio de la Humanidad. No puede ser que no les alcance para llegar a la canasta familiar, o que tengan que trabajar con indumentaria en malas condiciones”.



Fariña agregó que de no mediar soluciones inmediatas, se van a profundizar las medidas, y rescató “la unidad en la lucha plasmada hoy en el marco del paro de ATE, con sectores de la economía popular, en la presencia de la CCC y la CTEP”, destacó.



Este modelo arrasa con las conquistas del pueblo

La referente de la Corriente Clasista y Combativa, Graciela De Melo, expresó que el reclamo de las trabajadoras y trabajadores de las Ruinas “es totalmente justo y entendible”, y subrayó que “este modelo se está llevando puesta las conquistas de nuestro pueblo, y destruyendo las economías populares y de las familias. En las redes muchas veces dicen que quienes reclamamos nuestros derechos somos vagos, planeros; pero lo cierto es que toda reivindicación de los trabajadores comienza desde abajo, desde el barrio, desde la fábrica, o desde sectores del Estado como éste.



Y siempre es el trabajador quien paga el ajuste, un trabajador que hoy no debería ganar menos de 26 mil pesos. Sin embargo tenemos compañeros de las economías populares que deben sobrevivir con 6000 pesos por mes. Esto tenemos que revertirlo y sólo es posible en la calle y en unidad”, enfatizó, la dirigente que conforma la Coordinadora Provincial en Lucha.