CNN VIVE DE LA MENTIRA Y LOS FALSOS POSITIVOS

Muchas veces la prensa mediática privada, globalizada y los políticos testaferros de la oligarquía empresarial farisea, hablan del derecho a información, pero también hablan de la Libertad, de la Democracia, pero la realidad es que los modelos capitalistas en EEUU y Europa Occidental, manejan los Derechos Humanos para subyugar a las naciones, hablan de que los países productores de drogas, pero no del consumo y las mafias en Estados Unidos, condenan el tema de la mariguana y consumo en Uruguay, y tienen la mayor producción del Mundo en California.



Estas son algunas apreciaciones sobre la falsa doble moral enajenante, agresiva, inquisidora del capitalismo salvaje globalizado que los miserables oligarcas dueños de la Celestina Universal imponen y los cobardes burgueses enajenados temen, en este sentido nos parece importante señalar al Prof. Noam Chomsky, analista de temas sobre la información, al señalar que “El papel de los medios mediáticos de (in)comunicación globalizados en la política contemporánea nos obliga a preguntar por el tipo de mundo y de sociedad en los que queremos vivir, y qué modelo de democracia queremos para esta sociedad. Permítaseme empezar contraponiendo dos conceptos distintos de democracia. Uno es el que nos lleva a afirmar que en una sociedad libertaria y democrática, por un lado, la gente tiene a su alcance los recursos para participar de manera significativa en la gestión de sus asuntos particulares, y, por otro, los medios de información son libres e imparciales”. A lo que agrega el genial Prof. Chomsky, “Si busca la palabra democracia en el diccionario se encuentra una definición bastante parecida a lo que acabo de formular. Una idea alternativa de democracia del capitalismo salvaje globalizado, es la de que no debe permitirse que la gente se haga cargo de sus propios asuntos, a la vez que los medios mediáticos de información globalizado deben estar fuerte y rígidamente controlados. Quizás esto suene como una concepción anticuada de la libertad y la democracia, pero es importante entender que, en todo caso, es la idea predominante. De hecho lo ha sido durante mucho tiempo, no sólo en la práctica sino incluso en el plano teórico”.

Señalando el Prof. Chomsky que “Los medios mediáticos de (in) comunicación globalizado actúan como sistema transmisor de un mundo en el que la riqueza está concentrada por una minoría privilegiada, la oligarquía dueña de la Celestina Universal y en el que existen grandes conflictos de intereses de clase, el cumplimiento de tal papel requiere una propaganda mediática que machaque sistemáticamente (Chomsky y Herman, 1990: 21). Chomsky y Herman describen cinco filtros a los cuales se recurre a partir de la clasificación de la información que se considera apta o no apta para la audiencia. Estos son:



1. “Magnitud, propiedad y orientación de los beneficios de los medios mediáticos de (in)comunicación”: Concierne al mercado de los medios mediáticos globalizado, lo cual sugiere que las grandes empresas de información mediáticas controlan todos los medios mediáticos de difusión globales. Estas empresas a su vez tienen nexos con distintas entidades políticas, sociales, industriales y económicas, cuya tarea principal es retroalimentar sus ideologías y pensamientos en la población. De esta manera se impide el surgimiento de medios alternativos que no representen los intereses de estas grandes empresas multinacionales. Esto según el Prof. Chomsky, “pone en énfasis la desigualdad de riqueza y poder, así como en los efectos que esta produce a diferentes niveles en los intereses y elecciones de los medios mediáticos de (in)comunicación globalizado de masas”.



2. “Beneplácito de la publicidad”. La proliferación de los medios mediáticos de (in)comunicación ha permitido que se generen espacios de publicidad que alientan el crecimiento económico de distintas empresas y de los mismos medios. Sin embargo, con el paso del tiempo la pauta publicitaria ha generado una marcada brecha entre las grandes empresas multinacionales capaces de lucrar mediante sus anuncios con respecto a las que no disponen de acceso a los medios. “Los anunciantes, en consecuencia, suelen apoyar programas que concuerden ideológicamente con ellos (a saber, contenidos que no sean poner en tela de juicio la ideología corporativa dominante)”.



3. “Suministro de noticias a los medios mediáticos de comunicación globalizada “: Las noticias que se difunden a la audiencia tienden a ser “cuidadosamente seleccionadas” – censuradas-, por el régimen de turno e instituciones privadas y públicas, lo cual resulta en aportación informativa mediocre, aislada de la realidad y falta de crítica. Este filtro justifica los intereses de las élites/ privilegiadas dueñas de la Celestina Universal. Según el Prof. Chomsky (1988) Los representantes de los medios mediáticos de (in)comunicación globalizados, pretenden que lo que el gobierno dice es “de interés periodístico” por derecho propio; es decir, su objetividad es nominal y no real puesto que lo que es aceptado por el régimen y es emitido por los medios mediáticos de (in)comunicación sin ser evaluado en un contexto y sin considerar alguna manera de manipulación es tomado como permiso para ser “dirigido”, de este modo se constata el manejo de la información mediante el suministro de ésta a los medios mediáticos de (in)comunicación globalizados.



4. “Críticas a los contenidos de los medios mediáticos de (in)comunicación” globalizados. También conocido como: El “con el mazo dando” de los reforzadores de opinión”. Este ítem constituye la manera como las élites oligarcas empresariales privadas acallan cualquier tipo de información que vaya en contra de sus intereses particulares, ya que para ellas no es conveniente ser criticadas ante una gran muchedumbre consumista. Es por ello que “si se considera que probablemente algunos acontecimientos, posturas o programas pueden provocar esta respuesta crítica, lo más probable es que sean eliminados” (Chomsky y Herman 1988).



5. “Anticomunismo como mecanismo de control ideológico”. El “comunismo”- la ideología en el marxismo, el “comunismo” corresponde a la última etapa de la ideología, que corresponde a la sociedad sin clases”-, ha sido siempre usado por el capitalismo salvaje como el fantasma temido por los propietarios, ya que amenaza las raíces mismas de su posición social y de su estatus superior. Quizá –tras la caída del muro de Berlín y el colapso de la URSS–, este filtro – “el comunismo-, sea ya obsoleto, pero su política puede extrapolarse fácilmente a casos como el de la maldita guerra del Golfo, mientras que los resabios ideológicos del anticomunismo prosiguen en los medios mediáticos, promocionando el individualismo, consumismo pro empresarial y el ataque sin cuartel al Estado de bienestar del socialismo. Así mismo el mecanismo de control anticomunista llega a través del sistema a ejercer una fuerte influencia sobre los medios mediáticos de (in)comunicación globalizado por medio de temas esquematizados en términos de la bipolaridad comunista y anticomunista con pérdidas y ganancias que abogan por la propaganda de cada grupo (mayoritariamente del anticomunismo), lo que a su vez genera en la audiencia la aceptación del hecho como verdad legítima.

Es necesario puntualizar como actúa CNN y su manipulación:

Esta cadena informativa que vendió al mundo la supuesta tesis de la existencia de armas de destrucción masiva en Iraq- que al Pueblo de Iraq le costó un millón y medio de víctimas inocentes-, hoy ataca a Venezuela. Cable News Network, es más conocida por sus siglas CNN, no es solo un canal de televisión estadounidense, sino que forma parte de la corporación de propaganda Time Warner (que concentra más de 20 medios y publicaciones impresas, como HBO, HTV, Cartoon Networks, TNT y la revista TIME, entre otros). Es una de las mayores fábricas de producción de películas y programas televisivos del planeta.

Fundado en 1980 por el empresario Ted Turner, CNN forma parte además de una fusión con la corporación AT&T, representa el tercer mayor conglomerado mediático y de telecomunicaciones de todo el mundo. Miembros de Time Warner/ AT&T están ligados al Fondo Monetario Internacional/ FMI, a los Rockefeller, a Exxon Mobil, Goldman Sachs y JP Morgan como accionistas claves, sostiene una nota de Global Research. CNN es parte del poder económico global y sirve como difusor de los intereses financieros y geopolíticos de esas corporaciones. Recientemente el 13 de febrero 2017 CNN en español emitió un programa sobre la presunta entrega fraudulenta de pasaportes venezolanos en la embajada de Venezuela en Iraq. Misael López, ex consejero de la embajada de Venezuela en Iraq, afirmó a CNN que en dicho lugar existía una supuesta red de tráfico y venta de pasaportes venezolanos.

Venezuela abre procedimiento sancionatorio al medio CNN en español. Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) emitió este miércoles un comunicado para informar el inicio de un “procedimiento administrativo sancionatorio y las consecuenciales medidas cautelares” al medio CNN en español por agresiones directas contra el pueblo y el Estado venezolano. Canciller muestra pruebas de campaña mediática contra Venezuela



CNN actúa en Medio Oriente creando falsos positivos:

En las sucesivas malditas guerras contra Medio Oriente, CNN ha sido la vitrina para que asesores de seguridad nacional exijan ante la opinión pública las intervenciones de Estados Unidos. Basta recordar al periodista Anderson Cooper (formado por la CIA) quien transmitió en vivo una llamada en 2011 de una mujer libia que se refugiaba de los “bombardeos” en Trípoli. “Si haces que Libia sea una zona de exclusión aérea no podrán entrar más mercenarios… Hay que actuar. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar, cuánto más hay que ver, cuánta gente más tiene que morir?”. Los “bombardeos” en Trípoli nunca existieron. Un día después de esta transmisión, la OTAN comenzó a bombardear a la población libia.

Estos hechos muestran como la principal cadena multinacional, no solo ataca a las naciones del mundo, también aplica sus falsos positivos en las campañas políticas en EEUU, siendo repudiada por sus mentiras por el presidente Trump, en una campaña sucia contra el magnate, para apoyar a Hillari Clinton y a los demócratas, como también apoyaron a Barak Obama, para tratar de derrotar a los republicanos. Hoy nuevamente el planeta vive bajo una sociedad sin valores, donde el capitalismo salvaje globalizado y los monopolios, como la Industria Militar, el tráfico de drogas, son mecanismos de control del mundo y de las naciones.



