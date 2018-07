CARTA DE UN CAPITÁN DE ULTRAMAR SOBRE COMENTARIOS DEL PRESIDENTE MACRI

por Omar Deus ***

En base a lo que dijo el presidente “ESTAMOS EN TORMENTA Y NO VAMOS A CAMBIAR DE RUMBO”. Como Capitán de Ultramar que soy con muchos años de comando, me atrevo a hacer el siguiente comentario.



Un buen Capitán trata en todo momento de evitar una tormenta, el objetivo principal es cuidar su barco y a todo lo que su barco involucra, el pasaje, la tripulación y la carga. El evitar una tormenta es primordial y para lograrlo no sólo hay que cambiar de rumbo, sino que también hay que variar la velocidad o bien correr el temporal (ESCAPAR). El fin es mantener a salvo el barco, que no haya nada que lamentar y para que esto ocurra, el capitán debe anticiparse a la tormenta y no caer en la tormenta. Un buen Capitán escucha a sus oficiales y agradece sus opiniones, sabe trabajar en equipo pero es responsable de su barco, demostrándolo todo el tiempo con su accionar. Hemos tenido en nuestra Marina Mercante, capitanes que ni se preocuparon en evaluar un simple parte meteorológico, para ya en plena tormenta, ver pasar el piano del salón principal para salir por una ventana derecho a la mar. El pasaje herido determinó el desembarco de oficio de ese improvisado Capitán.

Tuvimos también un Capitán que solía hacer sus “Relación de Hechos” en forma totalmente personal, a tal hora zarpé, a tal hora he fondeado, a tal hora atraqué. Así eran sus informes hasta que tuvo una varadura y ese día puso, a tal hora VARAMOS. Parece ser que en su varadura estaban involucrados todos, incluso el peón de cocina que de navegación nada sabía.

Valga mi comentario y los ejemplos dados para compararlos con el aparato que tenemos de Presidente en nuestro querido país. Parece ser que nada evalúa, está metido dentro de una tormenta y se está enterando porque se le mueve todo el barco y para peor la culpa no es de él que es el Presidente, sino del vendedor de pochoclo de la Plaza de Mayo.

https://www.revistalabarraca. com.ar/carta-de-un-capitan-de- ultramar-sobre-comentarios- del-presidente-macri/