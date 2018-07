“ES SOLO JUEGO POLÍTICO”: YERBATEROS CONSIDERAN IMPOSIBLE PAGAR $2.500 POR TONELADA A TAREFEROS QUE AMENAZAN SUSPENDER LA “ZAFRIÑA”

Por Infober ***

Asociaciones de tareferos se reunieron en San Pedro para discutir la situación de la interzafra tal como había adelantado este medio. Fue el sábado y como resultado advirtieron que no harán la cosecha de octubre que en realidad está prohibida por el INYM hacerla y se denomina “zafriña” a la de diciembre, previo a la cosecha de verano de enero y febrero.

En el manifiesto redactado exigen 2.500 pesos por cada tonelada de yerba mate entregada y que llevarán adelante medidas de fuerza para no dejar entrar ni salir camiones con yerba a los secaderos. Algunos hablaron de suspender la cosecha actual.

Entre los reclamos, aparece el rechazo a la nueva resolución del gobierno nacional para cobrar el subsidio intezafra exigiendo pasar de tres a cinco meses de aportes al finalizar la actual cosecha de yerba mate que está casi en etapa final, dejando al 80 % de los peones rurales sin el beneficio durante los meses donde no hay zafra.

Al respecto, el dirigente agrario de APAM y ex vicedirector del INYM, Cristian Klingbeil opinó a INFOBER que difícilmente le otorguen una paritaria de 2500 pesos “lo máximo que le van a dar es un 20 %, llegarán a 1.800 (hoy cobran 1.200) pero la zafra ya está terminada”. En cuanto a la cosecha de octubre que plantearon suspender en la reunión, explicó que “la zafriña son dos semanas en diciembre, zafra de verano es la que se hace desde enero hasta fin de marzo, hasta que comienza la cosecha gruesa, nunca se permitió cobrar entre octubre y noviembre, excepto algunos permisos especiales, y después algunos que laburaron fuera de reglamento que tuvieron sanciones”.

“Hay algunos particulares que están yendo a visitar al Vicegobernador Oscar Herrera Ahuad para pedir la zafriña y zafra de verano, pedido de paritarias pero todos van aislados, va uno y después va otro, pero no logran que el vice no participe en ninguna de esas reuniones donde estén todos, se nota que es solo juego político porque si no, nos iban a convocar a todos en una mesa yerbatera, se nota que es solo entretenimiento mediático, lamentablemente acá hay algunos que quieren sacar rédito político y no solucionar el tema en serio” fustigó.

Por otro lado aclaró que cualquier aumento a los tareferos tiene que estar atado al precio de la hoja verde y canchada que fija el INYM, y cuando no hay acuerdo en la Mesa, pasa al Ministerio del Agro en Buenos Aires. “Los productores no podemos absorber un aumento a la tarefa, no nos da el margen, si bien mejoró no podemos pasar del precio actual (1200 pesos) a 2500”. “Tal vez sea lo justo, pero en este momento es imposible a los 7 pesos, 7,50 que se está pagado hoy” concluyó en referencia al precio de la hoja verde que los colonos reciben de los secaderos.

El año pasado los productores solicitaron al directorio del INYM que no se haga más la cosecha de verano, sin embargo por el contrario la Mesa del Instituto que regula la actividad resolvió todo lo contrario y los secaderos ya ni siquiera necesitan pedir permiso para la cosecha en el periodo estival.



