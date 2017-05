PUERTO IGUAZÚ: “NECESITAMOS QUE INVESTIGUEN MÁS A FONDO ANTES DE CERRAR EL CASO”, PIDIÓ LA MADRE DE BELÉN RIVAS

A un mes del femicidio, la familia prendió velas en la plaza y reclama justicia.





“Mi hija estaba muy contenta con su embarazo, hacía planes para cuando naciera su bebé, ya había elegido el nombre… Ese sábado a la tarde salió de mi casa para ir a tomar tereré con sus amigos, y cuando la volví a ver me la entregaron muerta”, cuenta con inmenso dolor Roxana Catalina Rivas, la madre de María Belén, 16 años, embarazada de siete meses, víctima del femicidio que ocurrió hace exactamente un mes.

El fin de semana, sus familiares pidieron reunirse con la diputada provincial, Myriam Duarte -con la que se habían contactado antes- en la plaza Belén de Puerto Iguazú, el lugar donde fue atacada sexualmente y estrangulada.

En ese espacio publico oscuro y sombrío -y en el que este martes prendieron velas para recordarla a ella y a su bebé- los abuelos, la madre, las tías y algunos amigos de la familia señalaron que para ellos, el caso no está resuelto con la detención y pruebas de semen, cabellos y piel hallados en el el cuerpo de la joven, y compatibles con el ADN de Carlos Daniel Batista, de 23 años; que hasta el momento es el único imputado, y a quien el juez de Instrucción Tres de Iguazú, Martín Brites, le dictó la prisión preventiva, acusado de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio doblemente calificado (femicidio y criminis causa) y aborto en concurso ideal”.



“En diciembre denuncié por amenazas al padre del bebé”

La joven madre está desvastada. Es una mujer que tiene dos hijos más, un varón de 11 años y una nena de 7. Ella, sus padres y sus hermanas están convencidas de que Batista no actuó solo, y que el padre del bebé que esperaba Belén, un joven de 22 años, también podría estar involucrado, porque, aduce que “él insistía en que Belén abortara. Ella se negó y comenzó a molestarla. Hace unos meses lo denuncié ante la Fiscalía de Iguazú, porque amenazó a mi hija en varias oportunidades”, manifestó Roxana Rivas.

Así le comentó a la diputada Duarte, y le planteó su temor de que con la detención de Batista, quieran cerrar el caso. “Si la Justicia hubiera actuado cuando ese muchacho amenazaba a mi hija, tal vez no estaríamos lamentando su muerte; pero la Fiscalía no le dio importancia, no lo citó a declarar y archivó mis denuncias. Y mientras el supuesto autor está detenido, el padre del bebé (de mi hija) se ríe de nosotros. Ni siquiera se acercó a mi casa después de lo ocurrido, sabiendo que la criatura asesinada también era suya. Cuando yo le pedí que no molestara más a Belén porque lo iba a denunciar, me respondió que haga lo que quiera porque él no le tiene miedo a la policía”, relató la mujer.

El abuelo de Belén sostuvo que hace unos días le recriminaron al fiscal que no hiciera lugar a la denuncia por amenaza, “no lo citaron, y el fiscal me dijo que en ese momento no consideró que el motivo de la denuncia fuera importante, por eso la archivaron”.



“Nos enteramos de la autopsia mientras estábamos marchando”

La familia mostró su indignación con los medios de comunicación locales, por las suposiciones que hicieron sobre la muerte de Belén. “No habían pasado dos horas de la muerte de mi sobrina, y la policía aseguró que murió por sobredosis, y los medios instalaron ese tema”, dice Ayelén, la tía de la adolescente.

También están desconformes con la actuación de la policía y del fiscal que trabaja en la causa, porque “no protegieron el lugar donde ocurrió el homicidio, ni me dejaron acercar a mi hija. Eran más de las 10 de la mañana, y ellos esperaban la llegada del juez, y mientras su cuerpo estaba ahí, y el lugar se llenó de curiosos que sacaban fotos”, dice Roxana, señalando debajo de la casilla de mototaxis de la plaza Belén donde encontraron a la chica.

Los familiares consideran como una irregularidad que mientras ellos participaban de una marcha, el juez, Martín Britez, llamó a una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de la autopsia.

“Los periodistas que estaban en la marcha nos avisaron del anuncio del juez y fuimos hasta el lugar de la conferencia. Nadie nos avisó formalmente, y se supone que la familia es la primera que debe ser informada, y esa informalidad en la Justicia es grave. No tenemos abogado, y vemos que están tratando de cerrar rápidamente el caso. Necesitamos que se llegue al fondo porque creemos que hay otras personas involucradas. Pedimos que se investigue más profundamente”, reiteró la familia de Belén Rivas, que tiene pensado realizar el domingo otra marcha reclamando justicia.