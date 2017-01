PASSALACQUA PIDIÓ AUSTERIDAD A LOS INTENDENTES Y LOS ALENTÓ A TRABAJAR CON OPTIMISMO POR LA GENTE

En línea con el mensaje que transmitió días pasados a sus ministros, reiteró que “son momentos difíciles” y que con más razón “hay que trabajar mucho más”, optimizando los recursos.



El gobernador Hugo Passalacqua presidió en la mañana de este viernes el acto de entrega de fondos provinciales a los 75 municipios de Misiones. El monto de inversión de estos convenios asciende a 13.365.260 pesos. El acto se realizó en el patio de Casa de Gobierno, junto al vicegobernador, Oscar Herrera Ahuad; el ministro Coordinador de Gabinete, Adolfo Pischik; el ministro de Hacienda, Adolfo Safran; el presidente de Vialidad Provincial, Leonardo Stellato; y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

“La verdadera convocatoria era sentirnos espalda con espalda, el 2016 fue un año de vacas gordas y este año que estamos iniciando va a ser un año duro. Quiero hacer pública mi gratitud porque ustedes siempre estuvieron dispuestos a gobernar. Brindamos a la Nación gobernabilidad, y agradecemos el apoyo que también recibimos”, subrayó el gobernador haciendo hincapié en la actual coyuntura. “Está muy delicada la situación en Nación y cómo nos plantamos ante esto, y yo con muchas ganas”, enfatizó. “Acá somos políticos, el político debe salir de forma positiva, salir a recaudar, salir a pelear. La cosa va a estar difícil en los pedidos que me hagan. Pero es en beneficio del pueblo misionero. Hay que cuidar la plata de la gente”, señaló Passalacqua ante los mandatarios municipales.

“A mí me quedaron por el camino cientos de sueños que no los voy a poder hacer y eso es frustrante, pero cambió el escenario. El pueblo tomó su decisión y tenemos que adaptarnos a la realidad. Estamos con el freno de mano puesto a la economía nacional y eso nos afecta, pero nos tiene que poner más cerca de la gente. Tenemos un Estado fuerte, una provincia fuerte, vamos a ponernos en situación, no gastar más de lo que tenemos, no debemos endeudarnos, no tomar fiado. Hay provincias que están en muy difícil situación financiera”, añadió.

Además resaltó que “nosotros estamos en una buena posición para el desafío que se viene; la situación es difícil, estamos en épocas de vacas flacas, pero las vamos a hacer engordar”.



La entrega de cheques se hizo con fondos provinciales provenientes de distintos convenios destinados al mantenimiento de caminos de tierra; obras por convenios con municipios de la Dirección Provincial de Vialidad y fondos para arreglo de escuelas, convenio con la Dirección General de Arquitectura.

Por otra parte se entregaron adicionales de Coparticipación a municipios por un total de 1.005.300 pesos.



“Vamos a reforzar el tema de caminos, entregaremos más máquinas el lunes. No vamos a parar, estamos licitando el puente, traeremos empresas extranjeras. No estamos parados ni frenados, sino en una posición correcta. Nosotros estamos acá por la gente, por el misionero. Vamos a inyectar los pesos que tengamos en las cosas productivas como el trabajo. Yo tengo una actitud ante el problema muy positiva. Hay muchas urgencias y tenemos concepto de unidad, todos pensamos lo mismo. Hay pueblos que necesitan más que otros, pero todos somos partes de un mismo pensamiento político y vamos a salir adelante”, expresó el gobernador.

A lo cual agregó que “no es fácil para el gobernador decir que la cosa está fea, no me hubiese gustado, pero es la realidad, todo está difícil, pero debemos tomar conciencia y vamos a cumplir con los compromisos. Vamos a trabajar por mayores esfuerzos recaudatorios, mayores esfuerzos de contención del gasto”.



“Estamos con buen ánimo, me encantan los desafíos y creo que estamos ante una gran oportunidad, las crisis son grandes oportunidades; y hay que estar cerca de la gente, hay que salir y estar con la gente”, remarcó Passalacqua a los alcaldes.

Luego el mandatario y sus colaboradores compartieron un pequeño brindis con todos los intendentes, como gesto de camaradería en el comienzo de año.