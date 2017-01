ARGENTINA HIZO CONTRAOFERTA SOBRE LA DEUDA DE YACYRETÁ

El director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ángel María Recalde, señaló que hace poco más de un mes el gobierno argentino remitió una contrapropuesta al Gobierno paraguayo sobre la deuda de la entidad.





Esta nueva propuesta del vecino país está siendo analizada por el Gobierno paraguayo, según informó Recalde, la contrapropuesta sería para cerrar los números de la deuda generada con el tesoro argentino por la construcción de la hidroeléctrica Yacyretá, compartida entre ambos países.

En este sentido, el titular de la margen derecha de la binacional sostuvo que existe una predisposición del gobierno argentino, asimismo sostuvo que las negociaciones no han parado desde que el presidente argentino Mauricio Macri ha asumido el cargo. “Hay disposición de cerrar este capítulo negro, de cerrar este capítulo de la entidad, que significa su estado financiero lamentable”, sostuvo.

Por su parte, el secretario general de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira, indicó que Paraguay se mantiene firme en su postura inicial, que no existen los intereses de la deuda, teniendo en cuenta que se trata de un pago de capital y no de intereses generados. “La deuda según contabilidad hoy está entre 18.000 y 20.000 millones de dólares, nosotros nuestra postura inicial desde el gobierno fue la del pago del capital y no de los intereses y eso es lo que estamos negociando todavía”, manifestó.

Con relación a la contrapropuesta de Argentina, López Moreira indicó que en muy poco tiempo se podría dar algún resultado. “La contrapropuesta de Argentina abarca facilitar el pago de la deuda, estamos negociando, estamos avanzados en poder llegar a un acuerdo”, indicó.



http://www.lanacion.com.py/ 2017/01/05/argentina- contraoferta-la-deuda- yacyreta/