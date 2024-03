PARA FESTEJAR SU CUMPLEAÑOS RECIBIÓ EL PREMIO DEL INCLUSIVO

En el día de su cumpleaños número 61, Eloisa Elida Olivera, de Puerto Rico, recibió el premio de IPLyC Social Inclusivo con el que fue beneficiada en el Sorteo 113, el primero del año. “No me imaginaba, no pasaba por mi mente que iba a ganar este premio y que me lo entreguen el mismo día en que Dios me está regalando un año más de vida”, manifestó la mujer, madre de tres hijos, que posee el Certificado Único de Discapacidad (CUD) por padecer problemas de audición desde pequeña.

Si bien no había planificado qué hacer con el cheque de 250 mil pesos, por el momento, “al menos vamos a compartir una rica torta. Estoy muy feliz porque yo no esperaba nada. Recibo este premio y este cumpleaños con algunas dificultades, pero con salud”, señaló Olivera, que fue advertida sobre este beneficio por el yerno estaba mirando el programa.

Su hija Cecilia, también se mostró “contenta, feliz y emocionada, porque para mamá este premio es muy útil, le viene re bien”. Aseguró que “ella se lo merece porque nos ayudó mucho a los hijos desde chicos, nos apoyó, siempre estuvo en la casa haciendo los quehaceres domésticos y atendiendo a su esposo. Se merece mucho por ser mamá, porque eso implica una responsabilidad y es mucho trabajo para una persona, pero solo la mamá lo hace”.