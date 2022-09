OBERÁ: BOLETO ILIMITADO PARA JUBILADOS Y UNA EROGACIÓN DE UN MILLÓN DE PESOS MENSUALES

Por NetObera ***

Una vez que el alcalde obereño promulgue la ordenanza, el boleto gratuito para jubilados se implementará de manera automática. Los pasajes para los jubilados se pagarán con fondos del estado local y por el momento será ilimitado el boleto.



El Intendente Pablo Hassan, habló un día después de la aprobación en el Concejo deliberante, del boleto gratuito para personas adultas con edad jubilatoria y dejó en claro de dónde saldrán los fondos y que es necesario tener el registro de jubilados para saber el techo que tendrán que subsidiar, porque arrancan con un piso en la inversión.



“Lograremos tener un registro, cuando solicitamos se rellene el formulario, de dónde vive, si tienen vehículos, o si tienen más de un inmueble, para tener la información precisa de quiénes son los que están requiriendo, pero cabe aclarar que no se le va a negar el beneficio, porque es para todos”, empezó explicando Hassan al programa radial Cuentas Claras por La Radio.

En un momento de la entrevista manifestó que comienzan con un piso para cubrir el subsidio, “tenemos que hablar de un piso aproximado de un millón de pesos mensuales que nos va a costar a los obereños el boleto de jubilados, pero no tenemos el techo, por eso necesitamos el registro de cuantas personas se van a ir inscribiendo”.

El presidente del Concejo Deliberante, Santiago Marrodán había manifestado que hay 20 mil jubilados en la ciudad, pero calculan desde el ejecutivo que no todos utilizarán el servicio.

En otro aspecto hizo referencia el Intendente sobre la cantidad de pasajes para cada jubilado, “por ahora será ilimitado, porque se les cargará una cierta cantidad de pasajes para el mes, pero si por esas cuestiones se le termina, tendrá que volver al municipio a que le recarguen los pasajes”.

Mientras que dejó en claro que el jubilado no pagará del bolsillo el pasaje, pero será la comunidad quien se haga cargo del subsidio, “esto no es gratis, el dinero sale de algún lado, va a salir de todos los obereños, no esta mal, porque los niños y adultos deben ser prioridad de una ciudad”, ejemplifico Hassan.

Sobre la puesta en marcha, será de manera automática, una vez promulgado, “apenas me llegue a mi oficina el proyecto, se va a promulgar y se implementará de manera automática, ya tenemos 355 jubilados registrados”.

