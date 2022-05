EL GOBERNADOR Y EL MINISTRO ZABALETA RECORRIERON EMPRENDIMIENTOS, INAUGURARON UN EPI Y FIRMARON CONVENIOS EN POSADAS

El Gobernador, junto al ministro Juan Zabaleta, titular de la cartera de Desarrollo Social de la Nación, inauguraron un Espacio de Primera Infancia Tecnokids en Posadas. En el marco de la visita, además firmaron convenios del programa Banco de Herramientas y otros para la construcción de espacios deportivos en Posadas y Jardín América. También, supervisaron el avance de emprendimientos y programas de Desarrollo Social que se están implementando en la ciudad.

POSADAS, VIERNES 27 DE MAYO DE 2022. Esta tarde, el gobernador Oscar Herrera Ahuad y ministro Juan Zabaleta, titular de la cartera de Desarrollo Social de la Nación, inauguraron un nuevo EPI Tecnokids en el barrio Itaembe Guazú, que a partir de un trabajo articulado brindará educación disruptiva y emocional a pequeños de 45 días hasta 3 años de edad, inclusive. Además, en el marco de la visita, se firmaron cuatro convenios, dos destinados a fortalecer el trabajo de emprendedores y cooperativas a través del Banco de Herramientas y otros dos para la construcción de espacios deportivos en Posadas y Jardín América.

Durante la inauguración del EPI, el mandatario provincial lo definió como un “verdadero acto de justicia social” con enfoque en el derecho a la mejor educación y la contención. Algo que se hace “con decisión política, ya que, si no hay decisión política, no hay posibilidad de hacer este tipo de obras inclusivas”, aseguró. Remarcó que “hoy hay decisión política de llevar adelante los procesos inclusivos, no solo de quienes más lo necesitan, sino también de toda la familia”. Sobre todo, manifestó satisfacción por su “construcción arquitectónica de primer nivel sin hacer ningún tipo de discriminación entre lo público o un jardín de estas características del sector privado”. Igualmente, resaltó el valor del recurso humano que trabaja en el espacio en favor del bienestar de niños y niñas.

El Gobernador agradeció la visita al ministro Zabaleta y su especial acompañamiento al pueblo misionero, su genético de trabajo en favor del bienestar de las familias misioneras. Recordó también que todas las semanas, en esta provincia hay algún funcionario de Desarrollo Social de la Nación caminando. “y así es como debe ser. Así nos gusta a los misioneros, pues somos de genética de trabajo”.

En relación con los emprendimientos visitados, manifestó que “si Misiones tiene una fortaleza está en los emprendedores y está en la producción primaria, sobre todo de la agricultura familiar”. Especialmente, declaró que ver el apego al trabajo y escuchar los pedidos de ayuda para abrir a los emprendimientos al mercado lo “llena de satisfacción porque para eso está el Gobierno. Esa es la decisión que hemos tomado y la responsabilidad que hemos tomado como funcionarios públicos”.

A su turno, el ministro Zabaleta resaltó el trabajo desempeñado por los trabajadores del EPI. “Estamos todos los días trabajando junto a este gran gobernador y su equipo de gobierno para que los posadeños y fundamentalmente los misioneros sean todos los días un poco más felices”. Con el mismo énfasis, rescató la iniciativa de Silicon Misione para el desarrollo de la tecnología y su espacio en construcción respetuoso con el medio ambiente.

En tanto, el ministro provincial de Desarrollo Social, Fernando Meza, destacó la puesta en marcha del EPI para la contención de las familias y que viene de la mano de las políticas provinciales del desarrollo educativo de los misioneros. Indicó que “nos hemos puesto objetivos claros en seguir estando cerca de la gente y esto que se abre hoy es para por los posadeños y para el pueblo de Misiones”.

En cuanto a las autoridades que acompañaron el evento, estuvieron la delegada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Benilda Dammer; el ministro Coordinador de Gabinete, Ricardo Wellbach; el secretario de Articulación Político Social, Gustavo Aguilera; la secretaria Ejecutiva del Consejo de Políticas Sociales, Marisol Merquel; el secretario de Integración Socio Urbana, Ministerio de Desarrollo Social, Fernanda Miño, el titular de la Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo, Pablo País; el intendente de San Javier, Matías Vilchez entre otros funcionarios locales, provinciales y nacionales.

UNA TARDE DE INTENSO DE TRABAJO Y DESARROLLO

En una intensa tarde de trabajo, el Gobernador y el Ministro también visitaron un taller textil en el barrio San José Obrero y el emprendimiento Bizcochipa, un local beneficiario de un microcrédito incluido dentro de la línea de marcas «Hecho en Misiones». En la panadería, el Ministerio de Desarrollo de la provincia anunció que el Fondo de Crédito financiará maquinaria para mejorar su capacidad productiva.

Luego la comitiva de funcionarios recorrió la sobras en curso en el barrio Ita Verá y visitó la casa de una beneficiaria del Programa “Mi Pieza”. En cuanto a las obras que supervisaron integran parte de una red peatonal de 4702 ml de veredas, una red cloacal de cuatro conexiones domiciliarias y 96 instalaciones intralote, la red de agua con siete conexiones domiciliarias y 104 instalaciones intralote. Las obras están avanzadas en un 61%.

El Epi Tecnokids Sector II – Remanente Sur de Itaembé Guazú

En esta parte de la jornada, los funcionarios procedieron con el tradicional corte de cinta del espacio, recorrieron las instalaciones y entregaron de un móvil utilitario para los EPI de Posadas. Cabe destacar que este centro ya funciona turno mañana y brinda desayuno y almuerzo a un total de 75 niños y niñas. Su modalidad de atención integral está orientada a la incorporación de conceptos como la educación emocional, el arte y juegos de estimulación temprana como medios de aprendizaje. Para ello se articuló con la Escuela de Robótica y la Subsecretaría de Educación Disruptiva y la Unidad Sectorial de Coordinación y Ejecución de Programas y Proyectos Especiales (UCCEP). Su construcción fue articulada por IPRODHA con fondos de Rentas de la provincia y cuenta con 21 empleados entre docentes, cuidadores, persona de mantenimientos, atractivos y profesionales especializados en Primera Infancia.

Por otro lado, es válido destacar que está listo un EPI similar en el mismo barrio.

Los convenios en fomento del desarrollo social

En el marco de la visita también se firmaron de convenios con la cartera nacional de Desarrollo Social. Entre ellos se rubricó con la municipalidad de San Javier en el marco del programa Banco de Herramienta, el financiamiento de 12 proyectos socio comunitario que corresponden a 48 titulares. Bajo el mismo programa, se acordó con la Cooperativa de Trabajo Guaraní Limitada el financiamiento de dos proyectos socio-productivos que corresponden a 120 titulares. En tanto, con la Municipalidad de Posadas, se firmó un convenio para financiar la construcción de dos playones deportivos y otro similar con la localidad de Jardín América.