EL SENADOR MAURICE CLOSS PLANTEA AGRANDAR LA MASA COPARTICIPABLE PARA RECOMPONER EL FEDERALISMO

El vicepresidente 1ro. de la Cámara de Senadores, el misionero Maurice Fabián Closs, afirmó que «hace años la Argentina tiene una discusión pendiente en el sistema federal».



Periodista (P): ¿Es un gobierno federalista el que preside Alberto Fernández?



Maurice Fabián Closs (MFC): Hace años que la Argentina tiene una discusión pendiente en el sistema federal y la misma fue una trampa en la que los constituyentes de 1994 entraron y no saben cómo salir, me refiero a la ley de Coparticipación Federal –se necesita el acuerdo de todos los gobernadores para cambiar la ley de coparticipación federal- se debería aumentar la masa coparticipable y corregirse las proporciones, entonces el federalismo sería mucho más automático porque toda vez que el federalismo depende de decisiones discrecionales del poder central deja de funcionar con robustez.



P: ¿Cómo se resuelve a su entender esta situación porque ninguna provincia va a resignar puntos de coparticipación?



MFC: La forma sería con transferencias automáticas, el problema es cuando el Estado Nacional tiene para transferir cosas y vuelve a utilizar el sistema injusto de reparto de coparticipación, se debe agrandar la masa coparticipable y corregir, lo que está hoy en la coparticipación no se puede corregir, esto mismo planteé con la ley del impuesto de retención de la soja donde era el momento para repartir en forma distinta pero cada vez que la Nación agrega algo para repartirle a las provincias lo vuelve hacer vía índices de coparticipación y eso perjudica a Misiones.

P: Insisto, en el caso particular de Misiones, ¿cómo se subsana esta situación?

MFC: La única forma que se beneficie un poco más es con la bilateralidad, es decir sentarse mano a mano con el poder central y ver qué cosas se pueden conseguir en favor de la provincia.



P: ¿Puede la Argentina crecer con los índices inflacionarios que está teniendo?

MFC: Siempre dije que se puede crecer con índices de inflación manejables con una Argentina con un ritmo inflacionario que no supere el 25 %.



P: Pero la inflación ni siquiera cede al porcentaje que usted plantea, e inclusive algunos economistas hablan de devaluación luego de las elecciones de noviembre…



MFC: A mí no me gustan los tipos de cambio múltiples y la frontera es la muestra de las deformaciones que producen este tipo de cambio, lo que se sabe de la soja, por ejemplo, es consecuencia del tipo de cambio múltiple



P: ¿La Argentina podrá volver en el mediano plazo a un dígito de inflación?

MFC: En los próximos tres años seguro que no, salvo que se haga un plan abrupto como fue la convertibilidad, pero no creo que esto esté en la cabeza de nadie



P: ¿Cómo califica el trabajo del ministro de Economía Martín Guzmán?

MFC: Guzmán de a poco va en camino de solucionar el tema de la deuda, a la vez tiene una cosa que no es valorada que es un primer semestre con un déficit fiscal muy ordenado, sin que el pueblo sufra grandes ajustes, son dos cosas de la macroeconomía que lucen bien dentro de otras que no lucen tan bien, como ser varios tipos de cambio y tanta brecha cambiaria



P: ¿Y, mientras tanto la gente?

MFC: La gente se va adaptando a esta economía



P: La Argentina hoy tiene 50 % de pobreza…

MFC: No hay duda de eso



P: ¿Por qué no se pudo nombrar aún al procurador?

MFC: Porque se trancó en la Cámara de Diputados donde no se logró el consenso, en el Senado se hizo todo lo que se debía hacer en lo que respecta a la modificación de la ley vigente



La política exterior

P: La oposición critica en forma muy dura la política exterior del gobierno nacional, cuestionan el apoyo a Nicaragua, Venezuela, Cuba, entre otros países ¿Cuál es su opinión?



MFC: A mi Venezuela no me gusta su sistema democrático y como detonaron una economía que tiene un mercado cautivo como el petróleo, Cuba es distinto porque hay que analizarlo desde una perspectiva mucho más atrás y con todas las implicancias que tuvo el modelo cubano que en la adversidad a su gente le dio más cosas que le dio el modelo venezolano, son dos cosas a mi entender distintas para analizar



Las Paso en Misiones

P: El 12 de septiembre se llevarán a cabo las Paso, si bien la Renovación no presenta internas, en cierta forma le servirán para medir la adhesión de la gente, aunque venga de una elección provincial del 6 de junio en que los resultados fueron buenos. ¿Cuál es su opinión?

MFC: La Renovación hizo una muy buena elección provincial y es importante porque hace a la gobernabilidad, lleva a las Paso el mismo criterio desde hace años que es no generar internas sino candidatos de consenso y, seguramente haremos una buena elección que tal vez sea más competitiva para la oposición que tal vez les interesa más tener legisladores nacionales que el interés que tenían en contar con legisladores provinciales

P: Después del 10 de diciembre debido a su cercanía con el kirchnerismo, el comentario es que usted se convertiría en el nexo más cercano que tendrá el gobierno misionero con el gobierno nacional y con este sector interno, teniendo en cuenta que el diputado nacional Ricardo Welbach, presidente del bloque misionerista, termina su mandato y no va por la reelección

MFC: Siempre estaré a disposición del gobernador Oscar Herrera Ahuad.



P: Concretamente se habla de que usted es “la pata” cercana que necesita el gobierno provincial con el sector denominado “duro” del gobierno nacional…

MFC: Yo no puedo comentar la política; yo estoy a disposición del gobernador para lo que necesite y pueda ayudar no solo en los contactos con el gobierno nacional sino en lo que sea.



Puerto Iguazú, crítico



P: ¿Alcanza con las ayudas económicas que le otorgó el gobierno provincial a los comerciantes y hoteleros de Puerto Iguazú?

MFC: No existe asistencia de ningún Estado sea nacional o provincial que pueda sustituir la caída de una actividad económica como la del turismo.



P: ¿Iguazú está pasando una situación similar a la de la década del ´90, donde se podía observaba hoteles a medio construir, por ejemplo?

MFC: En la década del ´90 había actividad económica, en todo caso lo que no había era rentabilidad, hoy no hay ni siquiera actividad económica, no hay vuelos internacionales y solo un 10 % de vuelos nacionales.



P: ¿El Estado puede sustituir una actividad económica?

MFC: Es imposible que un Estado pueda sustituir una actividad económica.



P: ¿Es factible que Ud. como Senador se siente con el presidente de Aerolíneas Argentinas para plantearle la necesidad de incrementar la cantidad de vuelos a Iguazú?

MFC: Sí, pero sería una lágrima en un mar de llantos porque la realidad de una provincia turística como Misiones que es regional e internacional que se agregue un par de vuelos nacionales más no hacen al tema porque este tipo de turismo es apenas un tercio, mientras que el otro 66 % no va a Iguazú por el cierre de la frontera.

P: Habló de la frontera, ¿Qué sucederá con la economía fronteriza cuando ésta se reabra?



MFC: La pandemia nos enseñó que una misma situación favorece a un lugar y desfavorece a otro, claramente el cierre le favorece a Posadas y municipios cercanos y en contraposición le produce un enorme perjuicio a Puerto Iguazú.





Disputa yerbatera entre Corrientes y Misiones



P: ¿Qué opinión le merece la Resolución Nro. 170 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) que regula a partir del 2022 la plantación de hoja verde de yerba mate y que divide a correntinos y misioneros?

MFC: El Inym debe velar por el buen desarrollo de la cadena yerbatera y, hace rato que esta viene buscando un equilibrio entre la producción y la demanda para sostener el precio, equilibrio que hoy está porque nadie puede negar que los precios son buenos, tampoco se puede negar que producto de la buena rentabilidad que está dejando la yerba mate hay “jugadores” grandes que ven a esta industria como un gran negocio, por consiguiente al meterse al terciar se convierte el negocio en una producción muy alta que podría producir una sobreoferta que deterioraría el precio.

P: Si se produce lo que usted plantea, ¿cómo quedarían posicionados los distintos sectores que componen la industria yerbatera?



MFC: El que hizo una inversión alta igual mantendrá su renta porque la productividad que tendrá le dará un ingreso alto, mientras que el productor volverá a pasarla mal, en esa lógica está bien que se instale un debate por el volumen de plantación que se viene, esa resolución está bien orientada, solo hay que ver como se la va calibrando en el tiempo y las cantidades porque cuando se interviene se pueden producir errores no deseados.



P: ¿Cuáles podrían ser esos errores?



MFC: Puede producirse que con el correr de los años haya buena generación de demanda nacional e internacional y no se tenga el producto por estar achicando la economía, conceptualmente ante los grandes “jugadores” está bien la resolución 170 pero debe ser calibrada en el tiempo de manera constante y precisa.

P: Con esta resolución, ¿Misiones está defendiendo al pequeño y mediano productor contra los grandes molineros correntinos?



MFC: Sí, pero debo aclarar que los grandes jugadores están en Misiones y Corrientes; además esta provincia tampoco tiene la posibilidad de desarrollar mega plantaciones porque solo puede plantar en el norte correntino, tampoco en toda la provincia de Misiones se puede plantar yerba mate, la tasa de rentabilidad yerbatera es muy alta, porque al año siete se recupera la inversión por eso “el jugador grande” decide invertir en esta industria.

P: La yerba mate se diferencia de la industria maderera donde la rentabilidad no es tan alta…

MFC: Es cierto, por eso el sector forestal necesita de subsidios.