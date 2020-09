200 ADOLESCENTES MENORES DE 14 AÑOS TIENEN BEBÉS CADA AÑO EN MISIONES: «LAS CHICAS DEBEN APRENDER A DECIDIR CUANDO SER MADRES»

Por Infoberdigital ***

El Dr. Magno Ibáñez, ex director del Plan Materno Infantil, se refirió a la provincia de Misiones que está entre las tres con más embarazos en niñas, pese a leve baja. “Más hay que trabajar en la maternidad infantil por abajo de 14 años. Son entre 100 y 200 niños/año en Misiones. Esa niña se expone 20 veces más a enfermedades y muerte”, dijo a Radio República.



“Hay una cuestión médica, porque la niña expone 20 veces más a morir que una no embarazada y eso de por sí ya es grave. La menor de 14 años llega con un embarazo avanzado. No se puede hablar de protocolos de aborto allí. El tema de las menores de 14 pasa por falta de información y abuso intrafamiliar. Todos los medios de comunicación, como redes sociales deben hablar sobre educación sexual a los jóvenes, comentar sobre los problemas y el peligro ante una embarazada adolescente”.



“Llegamos tarde, porque recibimos con trabajo de parto o embarazo avanzado. El aborto no es la solución del problema, el problema es más grave. Las escuelas que antes solicitaban que hablemos sobre salud reproductiva piden mucho menos además hay una ley nacional que no se cumple. Las chicas deben aprender a decidir cuándo tener un bebé. El 70% de las adolescentes NO QUIERE SE MADRE”, aseguró.