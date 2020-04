«ES RAZONABLE QUE SE PAGUE LA HOJA VERDE POR ENCIMA DEL PRECIO OFICIAL»

Por Alejandro Fabián Spivak ***

El flamante presidente del Inym, el productor misionero Juan José Szychowski, asegura que se ocupará “para que industriales y productores trabajen en forma mancomunada”.

El Gobierno nacional nombró, finalmente, al nuevo presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), organismo que regula la actividad yerbatera de las provincias de Misiones y Corrientes: se trata del productor misionero Juan José Szychowski, oriundo de la localidad de Apóstoles, quien reemplaza a Alberto Re.

A diferencia de Re, Szychowski es un hombre del sector e incluso participó en los últimos meses de reuniones donde se planteaba la necesidad del control de cosecha y plantaciones de yerba mate. Se hace cargo de la presidencia del Inym en un excelente momento comercial tanto interno como externo por el que está pasando el sector yerbatero.

En los primeros dos meses del año (enero y febrero) el consumo de yerba mate creció en un 12 por ciento con respecto al año pasado. En tanto que la producción molinera aumentó un 5,49 por ciento y las exportaciones cerraron en 2019 en un 43,1 por ciento más que en 2018.

-Asume como presidente del Inym en una situación del país muy especial, en plena pandemia. Y, a la vez en un momento muy especial que está viviendo la industria yerbatera…

-Estamos ante un gran desafío. Nosotros debemos poner, en toda la energía para cuidar la parte sanitaria de la industria yerbatera y, a la vez ofrecer un producto de primera calidad a los consumidores.

-La yerba mate, fue una de las industrias que cerró en pleno crecimiento en cuanto al consumo en 2019. Más allá de la situación especial en que está viviendo el país. ¿Cómo vislumbra el 2020 para este sector?

-Las ventas del año pasado tanto en el mercado interno como externo se pueden calificar como muy buenas. El problema es que no se sabe cómo reaccionará el mercado en plena pandemia. El desafío es todo un directorio trabajando junto, ya sea directores de la rama molinera como de los secaderos, cooperativistas y productores. A estos actores se le deben sumar los gobiernos provinciales de Misiones y Corrientes, el gobierno nacional, cosecheros y demás participes en forma directa e indirecta de la industria yerbatera.

-Hoy se está pagando el kilogramo de hoja verde por encima del precio acordado (20 pesos el kilogramo valor oficial) para la cosecha de invierno. ¿Qué opinión le merece?

-El valor es por encima del fijado por el Inym porque hace años hubo problemas de grandes heladas que repercutió a partir de los últimos meses. Es decir, se produjo una disminución en la producción de yerba mate. La buena venta del año pasado sumado a la baja de producción hace que se pague un valor por encima del oficial.

-Insisto que se pague entre 23 y 25 pesos el kilogramo de hoja verde puesto en el secadero. ¿Es razonable?

-Sí.

-Mucho se habla de la disputa entre los correntinos y misioneros en la industria yerbatera. Concretamente se dice que Corrientes defiende al gran productor y empresario y cooperativa y Misiones hace lo propio en favor del pequeño y mediano productor, cooperativa y empresario. Usted deberá lidiar contra estos preconceptos….

-Los tres molinos más grandes del país se ubican en la provincia de Corrientes. En tanto que la mayor de la producción se encuentra en la provincia de Misiones. Debemos limar las asperezas, si las hay y trabajar ambas provincias en forma conjunta. Los industriales y productores deben trabajan en forma mancomunada. Misiones también cuenta con molinos muy importantes.



-¿Considera que el precio cuidado de entre 215 y 230 pesos el kilogramo del paquete de yerba mate que estableció el gobierno nacional es el correcto?

-Es muy complicado establecer si es el correcto o no porque todo sube, no hay financiación en toda la cadena yerbatera. Debo sentarme con el sector industrial para ver cómo están sus costos. Esto varía semana tras semana, por eso hoy en día no puedo considerar si el precio fijado es el correcto.



-¿Cree que Medio Oriente, más precisamente Siria seguirá siendo el mercado exportador por excelencia?

-Sí. Esto se debe, principalmente a la forma de consumir el mate; ya que lo hacen de una forma muy similar a la de los argentinos. Hoy Siria se lleva casi el 80 por ciento de las exportaciones de yerba mate.



-¿Quién es dentro del sector yerbatero Juan José Szychowski el flamante presidente del Inym?

-Soy contador público nacional. Productor yerbatero. Mi abuelo fue un inmigrante polaco fundó la empresa yerbatera La Cachuera en Apóstoles, Misiones. Yo estoy desvinculado de esa empresa, en segunda generación. Mi padre ya se había desvinculado de la empresa. Personalmente me dedico a la producción de yerba mate, Por el lado de materno, mi abuelo de apellido Bertolotti fundó la primera cooperativa yerbatera de Misiones en la localidad de Bompland.





Imagen: fotografía tomada de Internet.