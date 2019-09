HERRERA RECIBIÓ A DANIEL ARROYO QUE ELOGIÓ LA POLÍTICA ACTIVA DE MISIONES

Oscar Herrera Ahuad recibió esta mañana la visita del diputado nacional Daniel Arroyo -nombre puesto según medios nacionales para ocupar la cartera de Desarrollo Social en caso de triunfar el Frente de Todos- con quien compartió detalles sobre los avances logrados a partir de programas de vicegobernación e intercambió impresiones sobre la realidad política y social del país.



Tras manifestarse muy contento por el encuentro con Herrera, el legislador nacional destacó la labor del jardín maternal que trabaja con niños de hasta tres años: “vi un esquema muy bueno de jardín que creo deberíamos reconstruir en la Argentina y tiene que ver con una forma de trabajar con la primera infancia”.

Arroyo valoró haber conversado con el vicegobernador sobre temas y acciones que se llevan adelante en la provincia y sobre el país: “la situación social está muy complicada en la Argentina por un problema de hambre, de comer salteado y un mate cocido y un pedazo de pan a la noche. Hay un problema de paralización de la actividad económica, parte de la gente -el gasista, el plomero, el changarín- está trabada; además las familias están endeudadas, porque como no alcanza la plata se toman créditos al 200% de interés anual en la financiera de la esquina”, aseguró a modo de primer diagnóstico.

Según el diputado nacional la tarea es reconstruir, es descentralizar “y en este sentido creo mucho en Alberto Fernández, creo que será un presidente bien federal que trabajará articuladamente con los gobernadores y las provincias”.



“Hay que reconstruir la Argentina, sostuvo Arroyo, y ver el tema del aumento del costo de los alimentos, porque si siguen aumentando no hay manera de mejorar la situación social”, y agregó que hay que crear un sistema de crédito no bancario a tasas muy bajas, poniendo como ejemplo el modo en el que está trabajando Misiones con el Fondo de Crédito, “ un fondo de crédito a tasas del 2 o el 3 por ciento anual para la compra de máquinas y herramientas, para que el carpintero tenga una sierra circular o quien cose en su casa tenga una máquina de coser y así desendeudar a la familia”. Definió en este punto que los ejes centrales de los próximos tiempos “serán cuidar el trabajo argentino, cuidar el costo de los alimentos y desendeudar a las familias generando crédito para máquinas y herramientas y así poder trabajar”.



“Misiones tiene una política activa”

Al hacer referencia al programa de vicegobernación que reemplaza letrinas por unidades sanitarias en domicilios de personas con discapacidad, Arroyo dijo que “es determinante, esto hace la diferencia en que una familia tenga chances o no”, y como contrapartida subrayó que a nivel nacional hubo un retroceso en los últimos años por el tema de las pensiones y la falta de acompañamiento.

“Acá hay una política activa”, dijo el legislador nacional, y agregó que la Argentina tiene muchas deudas, entre ellas con las personas con discapacidad y hay mucho trabajo por hacer. “Hay que empezar con lo básico, por el baño, como están haciendo en Misiones”.

Más adelante jerarquizó la tarea llevada adelante por la Universidad Popular de Misiones dependiente de Vicegobernación, como otra de las políticas que impulsan la inclusión y el crecimiento. “Creo en la cuestión de los oficios, para salir adelante hay que capacitarse y trabajar”, indicó, subrayando la importancia del vínculo generado entre trabajo y estudio desde la UPM.

Sentenció que la Argentina se va a reconstruir cuando funcionen la construcción, los rubros textil, comercio, la metalmecánica, “es decir cuando los sectores que dinamizan la economía se pongan en marcha. Sobre esta base veo mucha coincidencia con Herrera Ahuad sobre lo que hay que hacer para reconstruir el país”.



En esencia la salida de la Argentina pasa por el crecimiento y mover la actividad económica, sostuvo el diputado. Planteó que los argentinos que reciben planes sociales pueden clasificarse en tres categorías: hay una parte que si la actividad económica arranca, se ponen todos a trabajar, pasa que todo está trabado hoy. Hay otra parte que requiere capacitación en oficios, acompañamiento de una red de tutores. Y hay una tercera parte con problemas de salud, de adicciones. “Hay que armar un esquema de vínculos entre plantes sociales y trabajo, y sobre todo mover el mercado interno”. Explicó que debe permitirse que alguien que tenga un plan social también pueda acceder a un trabajo en blanco y mantener el plan social durante 24 meses” y subrayó que estos son tiempos que requieren mucho oficio, mucha red de tutores que puedan acompañar.



Con decisión política

La Argentina es un montón de gente que trabaja, que quiere salir adelante pero que tiene hoy muchas complicaciones, indicó Arroyo y aseguró que todo lo que plantea no implica un costo fiscal, que se puede hacer redistribuyendo partidas.



“Hay que generar un programa de mucha obra pública, mucho cordón cuneta, mucha vereda, mucha vivienda social, con lo que no sólo estamos haciendo lo que nos falta, sino un gran plan de empleo. El empleo, la inclusión y la capacidad de vincular escuela y trabajo definen el camino por el que hay que transitar. Y mucho de eso, como plantea el vicegobernador Herrera Ahuad, es un tema de decisión política y no de costos”.