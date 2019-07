OBERÁ: QUEJA DE VECINOS SOBRE BOLICHE CON SUPERPOBLACIÓN Y RUIDOS MOLESTOS

Por Obera Online ***

Varios vecinos del Barrio Ecológico, denunciaron contaminación sonora, ruidos molestos, acumulación de residuos y utilización de sus veredas y patios como baño público, además de una sobrepoblación que no está acorde a la capacidad de lugar, de un espacio de diversión nocturna, existente en el lugar en Bahía San Sebastían y Avda Don Bosco.



La queja se presentó en varios organismos como la Municipalidad, el Concejo, la Defensoria del Pueblo y el Juzgado de faltas, pero hasta el momento, no hubo resolución. Es más el último festejo del 20 de julio, la cantidad de gente que ingresó al sector superaba la capacidad de 345 personas que estipula la habilitación.

Según funcionarios municipales se están haciendo controles pero debieran reforzarlos, para el Juez de Faltas el expediente está en su Juzgado desde el 2018 pero aun sin resolución. “El comercio con denominación Athan se encuentra habilitado con licencia condicional, de acuerdo a lo que expresa la ley, en virtud de la no contaminación sonora que debería tener y demás requisitos, que se va evaluando a efectos de que se cumpla con el plan de contingencia”, dijo Guillermo Correa, Director de inspección general al Aire de Integración.



“Hay una serie de procesos que se dan a partir del pedido de habilitación de un comercio, saneamiento ambiental, obras privadas y planeamiento urbano entre otros participan de este proceso. Particularmente, este local, se encuentra en la categoría de equipamiento productivo medio o categoría 2, casi estrictamente residencial, a la hora de la ordenanza que lo rige y que establece ciertos decibeles que se deben respetar”, sostuvo Alejandro Forni, director de planeamiento urbano municipal. Añadió que lo ideal sería ” tener una zonificación para cada actividad, eso no existe, pero podríamos sugerir al concejo deliberante trabajar en eso”, indicó.

Respecto a los controles dijo que “en este caso se pidió modificaciones en tableros de luz y demás y el mismo informe decía que no se podía realizar actividades hasta que esto esté salvado, se produjo eso y se dio el visto bueno para realizar actividades. Está garantizado el sistema de evacuación. Igualmente, sigue en vigencia la habilitación condicional por la situación de ruidos molestos”, mencionó.



Por su parte, Correa indicó que “nos hemos reunido en la defensoría del pueblo con los vecinos que se quejaron de los ruidos molestos y constatamos los datos en sus domicilios, pero no se logró con todos. El problema es que no abre todos los fines de semana sino en fechas aisladas, pero todas las actas que se hacen se notifican al Juzgado de Faltas que lleva adelante el expediente”, señaló.



nota entregada por vecinos a autoridades

El Juez de Faltas Francisco Sá por su parte, reconoció que el expediente está en su juzgado y que hasta el momento no se detectó anomalías, “hemos mantenido reuniones con las partes, para llegar a un entendimiento a efectos de resolver la situación. El comerciante debe cumplimentar con los requisitos pero no es responsable con lo que hace la gente fuera del local”, manifestó casi a la defensiva del propietario del local.

Sin embargo, la habilitación condicional menciona que la capacidad del local es de 345 personas y en la pista 300 y que debiera tener un cartel visible que exponga esta situación. No obstante, el ultimo festejo del Día del Amigo, la cantidad de tarjetas anticipadas que se vendieron (incluso a través de las redes)superaron las 2 mil personas y tampoco se observó sistema de control de ingresos ni cartel que exponga la cantidad de personas que deben ingresar. Además de ello, hubo quejas de jóvenes en las redes, de golpes con botellas de champagne entre otras.

Correa se comprometió a aumentar los controles y asegurar que se cumpla la ley, pero los vecinos, siguen molestos y a la espera de una resolución al problema por parte del Juzgado de Faltas.



