FÁBRICA DE MUEBLES PARA EXPORTACIÓN SE INSTALA EN ELDORADO

La mueblera cordobesa, Abermix, anunció que instalará en Eldorado una carpintería industrial con una inversión que se estima en 10 millones de pesos. Firmó un convenio con la Municipalidad para ubicarse en el Parque Industrial.



El intendente de Eldorado Norberto Aguirre y el director ejecutivo de la empresa mueblera Abermix Sociedad Anónima, Gustado Ortega, firmaron un acuerdo de compra de lotes ubicados en el parque industrial. La empresa adquirió seis lotes para la construcción y posterior puesta en funcionamiento de una carpintería industrial y se prevé que la mencionada industria comience a funcionar en no más de 90 días. Si bien no se dio a conocer la inversión, fuentes consultadas aseguraron que se ubicaría en torno a los 10 millones de pesos.



Abermix es una empresa cordobesa que ya tiene lotes en la localidad de Pozo Azul. Trabaja en la fabricación de muebles de madera nativa.

De su producción casi el 80 por ciento está destinada a la exportación; principalmente a países de Centro América.

El director de la empresa Guillermo Ortega dijo que los muebles y los pisos que fabrican “están destinados a un público ABC1

Abermix es una empresa cordobesa que se fundó en 1987 como un pequeño taller carpintero. En la actualidad se convirtió en una industria forestal y maderera que lleva sus productos a distintos mercados del mundo, manteniendo la esencia familiar y el trato personalizado. Se dedica a la producción y comercialización de mesas de comedor; mesitas de café; sillas; bancos; mesas laterales; estanterías, entre otros, todos construidos con madera nativa».

Tras la firma del convenio misionesplural dialogó con el director de la empresa Gustavo Ortega.



El 90 por ciento de la producción de su empresa está destinada a la exportación. ¿Con la nueva medida económica; un dólar entre 42 y 43 pesos y las retenciones; le cierran los números para exportar?

“Sí. Tenemos una conciencia exportadora desde hace 15 años. La exportación muchas veces no tiene que ver con la cotización cambiaria sino con un trabajo permanente. Salir a buscar un cliente en el exterior con un dólar a 43 pesos es casi imposible; no obstante, al cliente se lo busca en cualquier situación. Al comercio exterior se lo debe hacer en forma diaria, mantenerlo y hasta a veces subsidiarlo”.

Concretamente, para usted, con el dólar al valor de entre 42 y 43 pesos, en su rubro cierran los números para exportar.

“Reitero que sí. Hoy ese valor de dólar es conveniente para las exportaciones. Las exportaciones no crecen en un año, normalmente los clientes de nuestros productos que son ABC1, se cuidan, se mantienen y crecen de a poco. Nosotros no buscamos hacer una explosión e insisto crecemos en forma lenta. Muchas veces tuvimos que frenar exportaciones cuando hace cuatro o cinco años atrás el cambio no cerraba los números. En ese momento le dijimos a nuestros clientes mantengan los muebles en sus comercios y véndanlos despacio porque en cada mueble que se vendía se perdía entre un 10 y un 15 por ciento”.



Usted me está diciendo que a pesar de las pérdidas que tenía por el tipo de cambio exportaba igual…

“A veces es preferible perder y transformar esa pérdida en inversión a mediano y largo plazo”.



¿Cómo compite su empresa ante el aluvión de importaciones?

“Considero que hay una reposición de importados que se está dando en este momento. Buenos Aires está consumiendo muchos muebles importados. Por tal motivo lo que se puede hacer ante esta situación es viajar a Buenos Aires en búsqueda de importadores que no deseen posicionarse en dólares y que quieren verdaderamente tomar productos nacionales para posicionarse en pesos”.



¿El mercado interno está deprimido?

“Cierto mercado sí. No así el ABC1 que manejamos nosotros. Ese se mantiene”.



¿Qué producción tiene la empresa? ¿Y qué producción tienen previsto para Eldorado?

“El 80 por ciento de nuestros productos se producen en Misiones. Producimos entre 4000 y 5000 muebles anuales. Tenemos previsto para este año crecen entre un ocho y un 10 por ciento nuestra producción. En un año donde todo va para atrás lograr ese porcentaje de crecimiento productivo sería muy positivo”.



¿En qué tiempo tienen previsto comenzar a operar en el parque industrial de Eldorado?

“En no más de 90 días tenemos previsto iniciar las operaciones con la parte logística de madera”.



¿Qué inversión tienen prevista realizar?

“La inversión es cauta para este año” (se abstuvo de dar cifras concretas).



¿Misiones cuenta con la cantidad de madera nativa que su empresa necesita para producir muebles?

“Sí. Tenemos previsto adquirir toda la madera nativa en Misiones. Además, ya hemos comprado algunos bosques para asegurar la trasabilidad de la madera. Nosotros valoramos mucho la madera porque nuestros productos tienen mucho valor agregado y mano de obra. Le damos mucho valor al precio de la madera misionera. Cuidamos el bosque y además Misiones tienen mucho para crecer con la madera nativa agregando valor agregado y mucha mano de obra no como madera bruta”.



¿Cuánto personal podría incluir en este proyecto de Eldorado?

“Somos cautos en dar cifras. Vamos a contratar personal pero no puedo anticipar que cantidad. Empezamos a caminar con este proyecto empresarial que, como le dije tiene que estar funcionando en 90 días a más tardar”.



¿Qué beneficios le dio el municipio de Eldorado para instalarse en el parque industrial?

“Todos los parques industriales tienen beneficios. El mayor beneficio que tuvimos es la velocidad en que pudimos concretar la firma del convenio de compra de los lotes”.



