PASSALACQUA DESTACÓ LA INNOVACIÓN Y LA ENERGÍA LIMPIA, AL INAUGURAR LA PLANTA DE LUMINARIAS LUG

En el Parque Industrial Posadas, el gobernador Hugo Passalacqua dejó inauguradas en la tarde-noche de este lunes una fábrica de luminarias led junto a los más altos ejecutivos de la Sociedad Holding LUG S.A, fabricantes de capitales polacos y alemanes que decidieron invertir por primera vez en Argentina y en territorio misionero.



“Es un día importante para Misiones. Tengo la impresión de que estamos ante un camino que termina y otro camino que comienza: termina el de los sueños de hace dos años, cuando no nos imaginábamos que íbamos a llegar a esta instancia, le pusimos mucho empeño, mucha pasión, porque si no es imposible emprender una aventura como esta, sobre todo por el contexto en el que estamos, cuando se habla del mundo financiero, de tasas, de Lebac, los misioneros, con toda humildad, estamos dando un paso hacia adelante en la producción. Eso no se puede hacer solo, necesitábamos socios que sean serios, sólidos, confiables y tuvieran ganas de emprender una historia novedosa, innovadora… y lo encontramos en LUG. Nos llevó dos años, fuimos allá –Polonia- y después ellos vinieron acá… y nos dimos cuenta que necesitábamos muchos trámites, papeles, capacitación para los que iban a trabajar acá y lo hicimos”, dijo el mandatario misionero antes de cumplir con el rito de rigor del corte de cintas y la inauguración de la placa donde se inmortalizó el hecho trascendental para la historia económica y política de Misiones.

La empresa que se dedica principalmente a la fabricación de artefactos de iluminación industrial y para espacios exteriores estuvo representada por el Presidente del Consejo de Administración de LUG Light Factory, D. Ryszard Wtorkowski, y el Vicepresidente, D. Mariusz Ejsmont; así como, de parte de LUG Argentina, su Presidente, D. Rogelio Bertone, el Director General, Ángel Quintana y el jefe de Producción, Fernando Galeano.

El ejecutivo polaco al frente de la empresa, Ryszard Wtorkowski, reconoció que después de invertir en diversos lugares como América del Norte, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Arabia y países escandinavos, eligieron Argentina para invertir “después de los cambios que se llevaron a cabo en los últimos años en el país, principalmente después de 2016, cuando este país se abrió ampliamente a la inversión extranjera; precisamente el gobernador de la Provincia nos indicó de forma excepcional las amplias y diversas posibilidades de colaboración en materia de iluminación en el Parque Industrial de esta ciudad de Posadas. Nos convenció el señor Gobernador que la provincia de Misiones, a pesar de ser una de las más chiquitas del país, dispone de un gran potencial de recursos humanos y desarrollo en el Parque Industrial, con una buena base científica y tecnológica”.

La inversión en Argentina forma parte de la expansión de LUG en América Latina y en ese sentido, ya a principios de septiembre y en el ámbito de los proyectos realizados en la provincia, se entregaron dos mil piezas de luminarias fabricadas en la planta de la empresa ubicada en Zielona Góra (Polonia). En la noche inaugural se entregaron a otros municipios y están previstas además otras entregas para la región, con productos elaborados en la planta de Posadas, la que alcanzará su plena capacidad de producción en el primer trimestre del año que viene.

En la nueva planta instalada sobre una superficie de cerca de 1600 m2, se producirán luminarias LED modernas, sobre todo soluciones especializadas destinadas a la iluminación de áreas urbanas, tales como calles, parques, aparcamientos o edificios de utilidad pública.



“Tal vez Misiones sea la única provincia que logra traer esta inversión genuina, cuando la timba financiera está en la tapa de todos los diarios y esto tiene que ser un orgullo para todo el pueblo de Misiones”, dijo el gobernador Hugo Passalacqua antes de la presentación oficial del Plan Integral de Provisión de Luminarias Led para Municipios que se realizó tiempo atrás en el Centro de Convenciones de Posadas, hecho que constituyó el puntapié inicial de la instalación de LUG en Misiones.

Las soluciones tecnológicas implementadas por LUG en el marco de los programas de inversión realizados por la empresa, permiten adquirir parámetros de calidad aún mayores en los componentes, productos y soluciones generadas por el sistema. Además, permite el incremento de la eficiencia de los procesos productivos en todas sus etapas, respondiendo a los niveles tecnológicos más altos a nivel mundial.

“Misiones, que es una provincia marginal, chiquita, modesta, humilde, sencilla, trae una inversión de la magnitud de la fábrica LUG que es polaca y alemana; firma que no fue a otro lugar del país, vino acá, porque ellos observaron que el misionero tiene una estirpe especial en sus ganas de trabajar y progresar”, señaló Passalacqua, quien además agregó que “haber instalado esta fábrica, significa mucho; hoy tal vez, la única provincia que logra traer esta inversión genuina y trabajamos muy duro para que esto ocurra”.