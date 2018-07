“A UBER NO LE CONVIENE VENIR A OBERÁ”, REMISEROS QUE COBRAN CUALQUIER TARIFA Y LA ORDENANZA REGULADORA QUE NO SE APLICA

Por INFOBER ***

Remises más caros y menos demanda. Una ordenanza vigente que sirve de adorno y cada uno cobra lo que quiere.



“Me cobraron 80 pesos para ir desde el barrio hasta el nuevo boliche”, un distancia de 6 cuadras. “A la vuelta me cobraron 70, es cualquier cosa”. Tomar un remis en la ciudad siempre es una incertidumbre en lo que se deberá abonar al final en destino. Pese a que cada “base” tiene una lista de precios más o menos parecidas entre sí, los conductores suelen cobrar según la hora, el barrio, si la calle es empedrado, tierra o asfalto; o según la cara del cliente. Se hablan con códigos por radio cuando consultan la tarifa a la base, a veces ni lo hacen.



En Oberá hay solo 10 taxis ubicados en la terminal y 281 remises, por lo que este tipo de transporte “de alquiler” según su definición pero de uso público (porque cualquiera lo puede tomar) que en otras ciudades es menos común y regulado, en esta urbe ha reemplazado casi por completo a los taxis, cumpliendo la misma función. Sin embargo, hay resistencia por parte de los conductores a utilizar aparatos (taxímetos) que clarifiquen ante el pasajero la tarifa cobrada como marca la ordenanza aprobada en 2016 por el Concejo Deliberante.

La municipalidad por su parte, tampoco la pone en práctica y así, como todo, reina la anarquía.El último mes, 15 remiseros no renovaron las licencias que otorga el municipio dada la caída en la demanda según manifestó Guillermo Correa, Director de Inspección Municipal a El Aire de Integración.



“La tarifa mínima es 65 pesos, si pedís un remis aunque sean pocas cuadras, son 65 pesos más las cuadras, si usamos taxímetros le saldría más caro al pasajero” manifestó un remisero y lo comparó con Posadas “acá tenemos menos semáforos y el aparato funciona por tiempo, ahí tenemos ventajas”. Empero la tarifa base o bajada de bandera en la ciudad capital es de $24 y la ficha $2,40; por lo que no debería costar más caro locamente el servicio con el uso del “reloj”.

No obstante responsabilizó a Guillermo Correa por no poner en práctica y recomendó a los usuarios utilizar remiserías de confianza o consultar por teléfono la tarifa cuando pide el remis para que no le cobren de más.

Además opinó sobre el polémico arribo al país de la norteamericana UBER (que opera ilegalmente en ciudad de Buenos Aires con más de 20.000 conductores) mediante una plataforma digital (APP) para prestar el servicio conectando a los pasajeros con los conductores de vehículos registrados. El cobro es por tarjeta a los usuarios y los choferes reciben el pago con un descuento del 25% en carácter de comisión. “Acá no les conviene, son pocas cuadras, eso es para ciudades más grandes” opinó el remisero. En Misiones, Posadas y Iguazú están en la mira de UBER.



El taxímetro es un aparato que tiene una tarifa fijada conocida como “bajada de bandera” desde el momento que el pasajero se sube al vehículo y la “ficha” que va sumándose por tiempo o cuadras visible en una pantalla para el usuario. Además emiten un comprobante al final del recorrido como cualquier comercio.

En 2016, se aprobó la Ordenanza N° 2491 “Reglamento y fijación de tarifas de Servicio Público de Remises” que regula la actividad. La misma establece en el Artículo 5° que los “Remises” tendrán una tarifa única y obligatoria (como los colectivos), que será tratada en audiencia pública y evaluada por el Concejo Deliberante que fijará un monto preciso, idéntica regulación al transporte público de pasajero colectivo.

“Los reajustes tarifarios se realizará siguiendo la metodología de cálculo que se establezca por Ordenanza sobre la base de cálculos efectuados por el Organismo de Aplicación, siempre manteniendo criterios diferenciales para la tarifa entre ambos; no pudiendo ser la tarifa base del Remis menor que la que la del servicio de Taxi”.

Consultado, el Concejal del PJ Alejandro “Toto” Etchberger explicó a INFOBER que para aplicar esta normativa, el ejecutivo como órgano de contralor debe exigir que se instalen “los relojes (taxímetros) con los valores y recorrido, si no de nada sirve, porque podes fijar la tarifa pero a la hora de cobrar pueden cobrar lo que quieren”.



A dos años de la norma, aún el poder ejecutivo municipal no hace cumplir el Artículo 15°, donde se exige que los vehículos afectados al servicio de remises, deberán cumplimentar los requisitos:

k) Todo vehículo debidamente habilitado deberá contar, sin excepción alguna con un Reloj

odómetro que deberá estar ubicado a la vista del usuario, el mismo deberá proporcionar la

información necesaria al usuario respecto a importe a abonar, tiempo de espera, distancia

recorridas, comprobante y cualquier información requerida a tal efecto.

Además, también se fijó la implementación de un color estandarizado que los distinga de autos particulares, independientemente de la empresa a la que pertenezcan, tal se utiliza en otras ciudades como Resistencia o en sus similares servicios de radio taxi.



inciso i) Los vehículos deberán ser pintados de un color estandarizado y uniforme que será determinado por la autoridad de aplicación. Con las inscripciones, identificaciones exteriores e interiores, escudo heráldico y logos que determine el Departamento Ejecutivo mediante la reglamentación respectiva que permitan su identificación rápida en la vía

pública.

j) Las unidades deberán estar identificadas en el parasol con el nombre de la empresa Licenciataria, obleas requeridas y numero de móvil. De igual manera en la luneta trasera, que no obstaculicen la visión. Quedando los laterales del vehículo para la colocación de n° de móvil, marca (logotipo, isotipo, isologotipo) slogan de la empresa y/o cualquier inscripción de contactos (telefono. e-mail. Etc).



