EL MINISTRO VILLALBA CONFIRMÓ DOS CASOS DE DENGUE

por Noticias de la Calle

El ministro de Salud Pública, Walter Villalba, afirmó hay dos casos de dengue confirmados en la provincia, uno en Posadas y el otro en Eldorado.



“Estamos esperando la confirmación de otros dos casos más desde el laboratorio de Buenos Aires”, señaló a Noticias y Canal 2. Agregó que “estamos en un 40 por ciento menos de lo que teníamos, estamos bastante mejor y los índices larvarios han mejorado en toda la provincia, Posadas es una ciudad que al tener más habitantes y mucho tráfico de personas a raíz del paso fronterizo tiene un índice larvario mayor, permitiendo que pueda mostrar algún caso más que el resto de la provincia”. En esa línea, añadió que “el hecho de que estemos mucho mejor que el año pasado no significa que no tengamos otra vez otro brote, pero no será una epidemia de las dimensiones del período estival pasado”, afirmó.