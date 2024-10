EN MISIONES TAMBIÉN MARCHAN EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

El Gobierno de Javier Milei enfrenta este miércoles una nueva marcha universitaria, la segunda desde que el libertario llegó a la Casa Rosada. En esta oportunidad, el reclamo es contra el inminente veto que anunció el mandatario contra la ley de financiamiento educativo, que en las últimas horas fue ratificado oficialmente. En medio del conflicto, hay polémica por las cifras que difundió el ministerio de Educación y que apuntan a la eficiencia del sistema y el rendimiento de gastos. En ese contexto, en Misiones la comunidad universitaria, de profesionales y de familiares del entorno universitario salieron a la calle para defender la educación pública superior.

En Posadas, una columna de más de 300 metros copó por completa la calle Ayacucho, desde Mitre hasta Bolívar, para después dirigirse a al Plaza 9 de Julio, en pleno centro de la ciudad, donde se realizó el acto central.

En Oberá, la columna de manifestantes partió desde las facultades de Ingeniería y Arte y Diseño, y alcanzó los 200 metros aproximadamente. Los manifestantes caminaron las calles portando carteles para finalmente copar el centro cívico, y en ese punto, frente a la Catedral de San Antonio, visibilizaron e hicieron pública lo que consideran una problemática porque, según su análisis, está en duda la educación pública en Argentina. .

En Eldorado en horas cercanas al inicio de la marcha, una columna comenzó a transitar a las 16 por la avenida San Martín, partiendo de la plazoleta de Los Mástiles hasta llegar a la plaza Sarmiento del kilómetro 9. A lo largo del recorrido numerosas personas se sumaban a la misma al tiempo que la mayoría de los vehículos que se cruzaban con los manifestantes hacían sonar sus bocinas en señal de apoyo al reclamo. Al llegar a la plaza Sarmiento se desarrolla un acto donde distintos oradores, representando a los sectores que convocaban, hicieron uso de la palabra explicando los motivos de la marcha.

En al previa, el vicerrector de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), Sergio Edgardo Katogui fundamentó las razones y motivos, que generó el reclamo actual, similar a la multitudinaria adhesión recibida a multas de abril. No solo los reclamos son similares a aquel apoyo masivo demostrado por los argentinos a lo largo de todo el país, sino que en esta ocasión se sumaron varios condimentos. “La marcha anterior, estuvo centrada en el eje del funcionamiento de las universidades que en ese momento impedían el normal desarrollo de la universidad y, esa problemática subsiste”, fue lo primero que observó Katogui en diálogo con El Territorio.

Katogui es Ingeniero Electromecánico, graduado de la Facultad de Ingeniería, docente investigador, fue consejero directivo por el Claustro Estudiantil, Graduados y Docente y se personalizó como vicedecano (2006/2010 y 2010/2014) y como decano (2014/2018 y 2018/ 2022). Conocer a fondo el funcionamiento de la universidad, le permite tener una mirada amplia de lo que sucede y porque este rechazo masivo a la manifestación desde del gobierno de Javier Milei de vetar el presupuesto universitario, que apuntaba a mejorar la situación presupuestaria de las universidades.

Apuntó además como cuestión concreta, “la situación que están viviendo docentes y no docentes del sistema universitario afectados por el retraso salarial. Es evidente porque no hubo paritarias sino comunicados unilaterales de parte de la subsecretaría de Políticas Universitarias en cuanto a los montos exiguos” incrementados. Esto haciendo referencia que han mejorado los salarios, “pero no en los niveles necesarios, para paliar los efectos de la inflación”. A su vez apuntó al “desfinanciamiento de las actividades de ciencias y tecnología que son tan importantes y todo confluye en la nueva medida de protesta”.

