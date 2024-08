ALMAFUERTE: PASSALACQUA LANZÓ EL PROGRAMA «MIRAR MEJOR» PARA OPTIMIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA EN TODA LA PROVINCIA

En la localidad de Almafuerte, el gobernador Hugo Passalacqua encabezó el lanzamiento del programa «Mirar mejor», una iniciativa que busca llevar atención oftalmológica gratuita a 60 municipios de la provincia. Este primer operativo se realizó en el Punto Digital. La iniciativa está a cargo del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC). Previamente, el jefe de Gobierno entregó recursos del Plan Techo a familias de la comuna.

ALMAFUERTE, MARTES 20 DE AGOSTO DE 2024. Esta mañana, el gobernador Hugo Passalacqua presidió el acto de lanzamiento del programa «Mirar mejor», un proyecto que tiene como objetivo brindar atención oftalmológica en 60 municipios donde este servicio no está disponible. La actividad se llevó a cabo en el Punto Digital de Almafuerte, marcando el inicio de esta importante iniciativa de salud pública en la provincia.

Al respecto, el primer mandatario destacó la gestión del municipio y expresó su satisfacción por el inicio del programa. Aseguró que es una iniciativa que parte de «la idea que tratamos de poner a la luz es que en Misiones no hay municipios chicos ni grandes, hay misioneros y misioneras que quieren oportunidades. En este caso en particular, estamos lanzando un programa que es único en el país, que es muy simple y muy efectivo. Lo hacemos por la vía efectiva y laboriosa del IPLyC»

Asimismo, dio cuenta de que el programa nace de observar la realidad, ya que «hay 60 pueblos —Misiones tiene 78 pueblos—, 60 de esos pueblos no tienen un oculista o un oftalmólogo, no lo tienen. Estás privando a miles de misioneros y misioneras, no importa la edad, desde niños hasta las personas mayores, de poder mirar bien». Así, remarcó que la medida da la posibilidad de acceder gratuitamente a servicios oftalmológicos, financiados con los impuestos de los misioneros y destinados a la población más humilde de los pueblos pequeños. Es algo que brinda a estas comunidades la misma oportunidad que tienen quienes viven en las grandes ciudades, donde cuentan con oculistas, oftalmólogos y ópticas a su disposición.

Justamente, destacó que el programa va mejorar la calidad de vida de los misioneros beneficiados con esta acción pública. Agradeció la gestión del IPLyC que puso en marcha el programa. «Esto va a recorrer toda la provincia. Hoy estamos arrancando, pero va a haber miles, decenas de miles de misioneros y misioneras que van a acceder a esta ventaja que les da un Estado sencillo, sensible y cercano», puntualizó.

UNA VERDADERA POLÍTICAS PÚBLICAS

Por su parte, la intendenta de Almafuerte, Celia Smiak destacó los beneficios de este programa que llegó a Almafuerte. “Hoy es un día mágico e importante para Almafuerte y eso se ve en la gratitud de la gente”, expresó.

“Este programa refleja que nuestros gobernantes nos miran mejor con toda su humildad y cariño y con el único objetivo de que los ciudadanos estén bien y, eso es lo más importante, esas son verdaderas políticas públicas. Nosotros los funcionarios estamos de paso, por eso lo importante siempre es que cada política pública realmente beneficie a los ciudadanos y les garanticen una mejor calidad de vida”, agregó.

Mientras, el presidente del IPLYC Héctor Rojas Decut, aseguró que “la convocatoria superó la expectativa que teníamos”. Agregó, “estoy convencido de que este tipo de políticas de salud y en este caso de prevención oftalmológica, son de fácil solución y mejoran ampliamente la calidad de vida de los misioneros y misioneras”.

Por último, Josefina María Marzec, una de las beneficiarias, destacó el trabajo que viene haciendo el municipio y aseguró que están muy contentos de que este tipo de programas lleguen a Almafuerte para mejorar la vida de los vecinos.

Acompañaron al gobernador en el lanzamiento del programa, además del titular del IPLYC, Héctor Rojas Decut, el presidente del IPRODHA, Juan Carlos Pereira y la intendenta de Almafuerte, Celia Smiak, numerosos vecinos y vecinas de la localidad.

UNA MEDIDA QUE BUSCA LLEVAR ASISTENCIA OFTALMOLÓGICA A DISTINTAS LOCALIDADES DEL INTERIOR

En detalle, este programa, coordinado por el IPLyC, cuenta con recursos económicos y humanos destinados a llevar asistencia oftalmológica a distintas localidades del interior de Misiones. Durante los operativos, se realizarán controles de prevención y, en caso necesario, se derivarán pacientes para tratamientos prolongados. Además, se proveen anteojos sin costo alguno para aquellos que los necesiten.

«Mirar mejor» se llevará a cabo una vez por semana, cada miércoles, en diferentes municipios, acercando a la comunidad un servicio esencial de la mano de profesionales de la oftalmología.

EL PLAN TECHO LLEGÓ A ALMAFUERTE

Previo al lanzamiento del operativo “Mirá Mejor”, el Gobernador Passalacqua junto al presidente del IPRODHA, Juan Carlos Pereira, hicieron entrega de chapas a familias de Almafuerte, en el marco del Plan Techo.

“Estamos dando continuidad al Plan Techo, hoy en Almafuerte con la entrega de 50 nuevas chapas. Es muy importante porque viene a colaborar con la construcción de las viviendas de los beneficiarios en el marco de este programa que alcanza a toda la provincia”, señaló Pereira.

Además, explicó que, en el marco de este plan, cada municipio recibe 50 chapas, divididas en 5 kits para beneficiar a sus ciudadanos. Una vez que distribuyen estos materiales, presentando la documentación al IPRODHA, tienen la posibilidad de seguir acompañando a otros beneficiarios en el marco de este programa.