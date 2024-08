LA PROVINCIA ENTREGÓ CRÉDITOS A COOPERATIVAS Y LA EXTENSIÓN DEL WARRANT YERBATERO

El gobernador Hugo Passalacqua presidió la entrega de cheques a cooperativas y la extensión del warrant yerbatero. Es una iniciativa que busca fortalecer el sector yerbatero misionero a través de créditos con condiciones preferenciales. Además, busca garantizar la continuidad de la producción y el empleo en la provincia, priorizando a quienes día a día trabajan para hacer de Misiones una tierra próspera y productiva.

POSADAS, MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO DE 2024. Esta mañana, el gobernador Hugo Passalacqua encabezó la entrega de cheques a cooperativas del sector yerbatero y la extensión del warrant yerbatero, un mecanismo de crédito que permitirá a secaderos y molinos acceder a financiamiento con garantía, con el objetivo de impulsar la economía yerbatera en la provincia.

Durante la ceremonia, se oficializó la puesta en marcha de una addenda al convenio previamente firmado con el Banco Nación, que amplía el tope de créditos yerbateros de corto plazo a 180 días para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). Esta medida permite un financiamiento de hasta $400 millones por empresa, garantizado por el sistema de warrant. Hasta la fecha, ya se han entregado 8 créditos que suman $1.380 millones.

En su intervención, el mandatario provincial puso en valor al sector productivo en el desarrollo de la provincia, enfatizando el apoyo del gobierno a quienes generan trabajo y riqueza en Misiones. “Agradezco especialmente a la gente que produce, que hace que Misiones prospere en su mano, su cuerpo, sus ganas, sus esperanzas”, afirmó en reconocimiento al esfuerzo diario de quienes sostienen la economía misionera.

Asimismo, se refirió a la actual situación económica, destacando que la convocatoria al evento era una respuesta a las dificultades que enfrenta el sector yerbatero. “Estamos acá porque hay un mal momento. Si no, cada uno estaría en su chacra, en su empresa, en su PyME, trabajando. Si se toman la molestia de venir acá es porque tenemos un problema. Tenemos un problema”, reconoció. Justamente, dio cuenta de que el Gobierno de Misiones está al tanto de las dificultades y trabaja en soluciones concretas.

De igual manera, Passalacqua recalcó la decisión de su gestión de priorizar la inversión en el sector productivo, a pesar de las dificultades financieras. “Hemos tomado la decisión de partir esos recursos con la ayuda muy grande del Banco Nación”, señaló. “El dinero puesto en ustedes, es el dinero mejor puesto, porque ustedes reproducen ese dinero con trabajo”, afirmó dirigiéndose a los productores yerbateros.

“Además, ahora vamos a hacer la entrega de unas ayudas financieras, para que puedan seguir con el plazo de 360 días, seguir trabajando con esos 1.400 millones. Esos 1.420 millones son dinero público. Y si hay un lugar donde uno tiene que poner el dinero público, con sentido común, con razonabilidad, manejándolo con austeridad, con decencia, es acá, en ustedes, los productores”, aseguró. “Poner el dinero en nuestra producción de bandera, estamos apoyando a otras producciones también, por supuesto, pero hoy en particular, por lo que significa históricamente la yerba mate, a mí me llena de alegría”, añadió.

En la misma línea, hizo referencia al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y su papel en la regulación del mercado yerbatero. Recordó que, aunque el INYM ha enfrentado críticas y desafíos a lo largo de los años, su existencia responde a una necesidad de equilibrio en el sector. “Con todos sus defectos, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que fue producto de luchas hace 22 años, tenía una razón de ser”, indicó el gobernador, dando cuenta de que la regulación de precios y la protección de la calidad del producto eran tareas fundamentales del instituto, que actualmente no puede regular la producción por directivas de Nación.

Por último, cerró su intervención con un mensaje de apoyo a los productores, asegurando que su gobierno continuará respaldando al sector en todo lo necesario. “Este gobernador, humilde y modesto gobernador, orgulloso y modesto, docente, gobernador transitoriamente, decirle que los admiro, que siempre van a contar con el respaldo de este gobierno, en sus aciertos, en sus errores, pero siempre del lado que produce”, concluyó en referencia a su compromiso con desarrollo económico de la provincia y el bienestar de sus habitantes.

EL APOYO DEL ESTADO PROVINCIAL AL SECTOR

En tanto, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, sobre la extensión del Warrant Yerbatero, consignó: “Es una línea de hasta 400 millones de pesos que inicialmente se hizo por 80 millones de pesos y conversando con los compañeros de trabajo, con el gobernador y los sectores de la producción, se planteó que ese monto era insuficiente, por eso decidimos elevar el monto y se firmó esta addenda con el Banco Nación que rápidamente aprobó la operatoria”, explicó.

A su vez, se refirió a los créditos otorgados a través del Instituto de Macroeconomía Circular (IMAC): “Pensando en los pequeños secaderos y cooperativas para quienes es más difícil acceder a créditos tradicionales, se nos ocurrió trabajar a través del IMAC. Ya se hizo un primer desembolso hace un mes atrás, se está llevando adelante el segundo desembolso y se prepara el tercero para los próximos días. En este sentido, se beneficiaron 16 cooperativas y secaderos que van a recibir un monto total de casi 1.500 millones de pesos”, explicó.

Además, señaló “de esta manera estamos permitiendo que el sector productivo salga a comprar hoja verde, aumente su demanda y con eso también ayudamos a sostener el precio para nuestros productores misioneros”.

PEDIMOS ENCARECIDAMENTE QUE EL INYM RECUPERE SUS FACULTADES Y VUELVA A EXIGIR PRECIOS DE REFERENCIA

Por otro lado, el representante de la Cooperativa Agrícola Km 16 Ltda. José Kock, agradeció el apoyo del Gobierno provincial y aseguró que este tipo de acciones significan un alivio en medio este complicado contexto que atraviesan.

“Nos sentimos muy contentos porque tenemos un Gobierno provincial que sale al cruce de la problemática que nos afecta a todos los yerbateros. Recorremos las chacras día a día y sabemos que la situación no es fácil para nadie y este tipo de acciones ayudan mucho”, manifestó.

“Sabemos que no es un problema de la provincia, sino que viene desde la regulación nacional que se viene dando en los últimos meses. Pero pedimos encarecidamente que el INYM recupere sus facultades y vuelva a exigir precios de referencia, no queremos volver a los 90, tenemos las herramientas, el conocimiento y el apoyo de un Estado provincial que no nos deja solos”, planteó Kock.

Entre las autoridades presentes se encontraban el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; el ministro de Agro, Facundo Sartori; la ministra de Acción Cooperativa, Liliana Rodríguez; el ministro de Industria, Federico Fachinello; el presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (IMAC), Roque Gervasoni; el gerente zonal del Banco Nación, César Tortolo; y el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Guillermo Fachinello.

FONDOS EN FAVOR DEL DESARROLLO PRODUCTIVO

Además, 17 empresas, entre ellas 16 cooperativas, recibieron el segundo desembolso de créditos yerbateros otorgados a través del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), con un plazo de 365 días y una tasa nominal anual del 16%. Este nuevo aporte asciende a un total de $497 millones, elevando el monto total desembolsado al sector a $1.420 millones.

Con estas acciones, se busca generar demanda en el mercado yerbatero, que enfrenta desafíos debido al proceso de desregulación y la consecuente caída en los precios. La implementación de estos créditos y la extensión del warrant representan un alivio financiero y un impulso para las MiPyMEs del sector.

En detalle, las cooperativas que recibieron el cheque correspondiente al segundo desembolso de los créditos otorgados por el IMAC fueron: Cooperativa Agrícola Km 16 Ltda; Coop. Agrícola y Forestal de Aristóbulo del Valle; Coop. Yerbatera de Dos de Mayo; Coop. Agrícola de Ruiz de Montoya; Coop. de Trabajo La Hoja; Coop. de Productores Sargento Cabral; Coop. Yerbatera Zona Centro; Coop. de Las Tunas; Coop. Agrícola Río Paraná; Coop. Agropecuaria Yapeyú; Grupo Fortezza SRL; Empresa Oscar Berg; Coop. Agropecuaria de 25 de Mayo; Coop. Agropecuaria Polana; Coop. de Productores de Té de Guaraní, Coop. Agropecuaria El Colono de Campo Ramón y Coop. Agrícola Colonia Verde.

De esta manera, los cheques y la extensión del convenio de warrant yerbatero forman parte de un conjunto de medidas impulsadas por el gobierno de Misiones para fortalecer al sector yerbatero en un contexto de dificultades económicas y caída de precios.