“Este golpe de suerte es una bendición”, dijo el ganador de la Mini Poceada

Un obrero posadeño se ganó 8.134.096 pesos tras adjudicarse el primer premio de la Quiniela Mini Poceada. Fue en el sorteo 1690 (vespertina) del pasado viernes, después de hacer su apuesta en la Agencia 218.

Emocionado, el hombre contó que comenzó a jugar a fines del año pasado y fue repitiendo los mismos números en cada ticket. “Siempre juego a los mismos números porque tienen que ver con los cumpleaños de los integrantes de la familia. No me había enterado de nada, fui a la agencia a repetir la jugada cuando me comunicaron que tenía premio. Fue algo que no me esperaba porque uno juega pensando en ganar, pero cuando eso pasa, la verdad es que te sorprende”, dijo.

Aseguró que “esto me viene muy bien, me sirve de mucho, porque cuando el trabajo escasea, salgo a hacer changas, entonces que aparezca este golpe de suerte es una bendición”.

Confió que seguirá jugando “pero esta vez será para llevarme el pozo más grande”.

El pozo estimado para el sorteo de este lunes es de 2.380.000 pesos.