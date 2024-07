EL HOSPITAL MADARIAGA RECOMIENDA MEDIDAS HIGIÉNICOS DIETÉTICAS PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD CELÍACAS

El Hospital Escuela de Agudos «Dr Ramón Madariaga» destaca medidas a seguir para

personas con celiaquía y alimentos recomendados para comidas sin TACC.

Medidas higiénico dietéticas para personas con enfermedad celíaca

• Cuando compres alimentos observa que estos contengan el logo oficial SIN TACC

• Podes consumir todos los productos naturales como carnes, verduras, frutas,

legumbres, huevos y hortalizas.

• Para evitar la contaminación a la hora de cocinar alimentos sin tacc tenga en cuenta

los siguientes ítems:

1. Lava cuidadosamente tus manos y utiliza un delantal exclusivo para elaborar estos

productos.

2. Utiliza una esponja exclusiva para limpiar los utensilios.

3. Desinfecta correctamente todos aquellos utensilios, equipos o vajilla empleados para

4. las preparaciones sin tacc.

5. No compartas el mismo medio de cocción

6. No utilices el aceite o el agua usados para cocinar previamente alimentos con tacc.

Por ejemplo: la misma agua de cocción ya usada para fideos.

7. No utilices aceite para freír ya usado para cocinar alimentos enharinados o

empanados. Cubrí con papel aluminio o de hornos las placas y superficies que

puedan estar contaminadas.

• Disponga de un espacio en la cocina y en la heladera para almacenar exclusivamente

los alimentos y utensillos sin TACC.

• Consulta el listado de Medicamentos, antes de una prescripción médica, ya que

algunos fármacos en sus ingredientes pueden contener gluten.

• Ante la duda de si un producto puede contener TACC, NO lo consuma.

• Corrobore que se encuentra dentro del listado de alimentos sin tacc, para ello podes

utilizar la página de la ANMAT: https://listadoalg.anmat.gob.ar/Home.