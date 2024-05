HAY UNA TIERRA Y SI MEJORA EL CONSUMO EN EL SUR BAJA EN EL G7

Rómulo Pardo Silva

El nivel de vida de los países desarrollados necesita mantener necesidades insatisfechas en los demás.

Si todos en el mundo se comportaran como los alemanes, la humanidad necesitaría 3 planetas Tierra para proporcionar suficientes recursos y satisfacer su consumo de manera sostenible. DW

Alrededor de 700 millones de personas viven con menos de USD 2,15 al día (la línea de pobreza extrema). Banco Mundial

El 1% poder fáctico y detrás sus ciudadanos no aceptan una caída de su riqueza, poder o nivel de vida. Para no perder su unilateralismo hacen una guerra híbrida.

Uno de sus blancos es China por el momento sin guerra militar.

La Unión Europea insta a China a abordar sus “sobrecapacidades estructurales”.

Presidenta de la Comisión Europea: China continúa desarrollando su sector manufacturero, en un contexto en el que la demanda interna del país no está aumentando. «El mundo no puede absorber el excedente de producción de China». Los productos subvencionados chinos, como vehículos eléctricos y acero, «están inundando» el mercado europeo. El comercio debe ser justo y el acceso al mercado debe ser recíproco. «Europa no puede aceptar prácticas distorsionadoras del mercado, que podrían conducir a una desindustrialización aquí en casa». «Defenderemos nuestras empresas, defenderemos nuestras economías, nunca dudaremos en hacerlo», nos coordinaremos estrechamente con los países del G7.

Sobre la economía china la jefa de comercio de EEUU, Katherine Tai afirmó: El “increíble” crecimiento de China, un modelo económico alternativo “muy efectivo”. RT

Portal ‘Oilprice’: Los vehículos eléctricos (EV) de fabricación china mejoran tecnológicamente, son de bajo precio, más espaciosos, más seguros, se cargan más rápido, de alta calidad. Las marcas extranjeras de EV tienen «pocas posibilidades» de competir con éxito con las chinas, lo que hace temblar a los fabricantes occidentales. Sputnik

Ventas de vehículos comerciales de China suben 8,1% en primeros cuatro meses. Xinhua

The Economist, artículo «El orden internacional liberal se desmorona lentamente».

La economía mundial en realidad es frágil, el orden establecido fue socavado y está «a punto de colapsar». «Una vez roto, es poco probable que sea sustituido por nuevas reglas. En su lugar, los asuntos mundiales descenderán a su estado natural de anarquía que favorece el bandidaje y la violencia». RT

La competencia según eficiencia, los mercados abiertos, la no intervención del estado, la libre competencia entre empresarios… nunca fueron reales. Las élites y sociedades ricas defienden sus privilegios sin reglas teóricas ni jurídicas.

¡Ni unipolaridad o multipolaridad apuntan al problema vital: la insostenibilidad productivista en 1 planeta de recursos finitos!

