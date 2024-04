EL PARQUE DE LA SALUD ACENTÚA LA INNOVADORA TÉCNICA AMNIOS PARA TRATAMIENTOS DE LA PIEL EN NIÑOS CON QUEMADURAS

Se trata de una membrana que poseen las mujeres gestantes. Y se la extrae al momento de la cesárea programada y con el embarazo con seguimiento. Es una membrana semitransparente que hace de piel transitoria y ayuda en el tratamiento de niños con en piel quemada, disminuyendo el tiempo de internación. La procesa el Banco de Tejidos del Parque de la Salud con altísimos controles y estándares de calidad.

Esta membrana la usa el equipo de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Madariaga de manera multidisciplinaria en su aplicación. No genera reacciones alérgicas y no permite la pérdida de líquidos, proteínas y atenúa el dolor, otorgando un mecanismo de defensa inmediato.

La Dra Mariana Valdez Viñuales, médica pediátrica, especialista en Quemados y que integra el gran equipo en Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Escuela de Agudos “Dr Ramón Madariaga” brinda detalles sobre el uso de la amnios y la importancia que reviste en el ámbito de recuperación de un niño quemado.

“Los niños quemados al perder este órgano vital tan importante necesitan una cobertura transitoria. La amnios es usada para éste tratamiento y es una membrana semitransparente que hace el trabajo de la piel”, sostuvo la profesional.

Existen muchos tipos de coberturas biológicas y sintéticas transitorias. En la biológica están la piel cadavérica, el amnios y el injerto autólogo de piel. “De éstas 3 opciones el amnios es una membrana con muchísimos beneficios ya que es de fácil acceso por ser un órgano que se descarta, pero se han encontrado la cantidad de funciones que puede otorgar”, destacó Viñuales.

En los niños, por ejemplo, el mayor porcentaje de quemaduras son por líquidos calientes por lo cual en las primeras horas de la quemadura ésta no se encuentra infectada, es cuando es un buen momento para poner una cobertura transitoria como el amnios que hace que el niño no pierda líquidos, proteínas y disminuye el tiempo de internación.

El año 2023 el Parque de la Salud trató a 115 niños quemados que requirieron internación y el 80% fueron menores de 5 años quemados con líquidos calientes e internados en un promedio de 11 días, con el costo emocional para el niño y la familia. Al poseer el centro asistencial la membrana amniótica se dinamizan los cuidados.

Como se llega al amnios y qué es

La mujer embarazada forma en su cuerpo una placenta, que es un órgano que protege al bebé durante el embarazo que posee una parte materna y fetal. Y en el medio el amnios, que no genera anticuerpo al ser inmunológicamente a los otros dos tejidos. No genera reacciones alérgicas y no permite la pérdida de líquidos proteínas y atenúa el dolor con el uso en niños quemados

“Esta placenta, en el momento de la cesárea, porque es la recolección de la mejor manera estéril posible, es captada por el Banco de Tejidos del Parque de la Salud que lo procesa con altísimos controles de calidad y luego de esto es entregado para el tratamiento de quemaduras pediátricas”, indicó Viñuales.

Muchas veces es difícil de captar porque debe provenir de un embarazo controlado y la madre debe firmar un consentimiento para entregar. La Dra Valdez Viñuales remarcó el mensaje para aquellas madres gestantes sepan que no solo son capaces de generar vida, sino de proteger vida de otros niños con la donación de esta membrana amnios a un niño que lo necesita.