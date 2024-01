MINI POCEADA: GANADOR COMPRARÁ UNTERRENO PARA SUS HIJOS

Un jubilado de Puerto Rico arrancó el año con suerte y se llevó el pozo de la Quiniela Mini Poceada, que el viernes ofrecía 12.062.546 de pesos. Emocionado, el hombre manifestó que buscará adquirir un terreno para cada uno de sus tres hijos que viven de alquiler “porque le es muy difícil ser propietarios”. Ellos son “mi prioridad y preocupación”, aunque primero “quiero ponerme al día con algunos compromisos”, dijo quien hizo su apuesta en la Agencia 314 y fue beneficiado en el sorteo 1384, del viernes 5, con el primer gran premio del año.

Contó que juega a la Mini y a la Poceada y que, por lo general, siempre dicta números que se le ocurren en el momento. “Son muy pocas las veces que repito un ticket. Me enteré que había ganado cuando me puse a controlar a través de las redes sociales. Repasé varias veces porque no lo podía creer. Llevaba hecho cuatro puntos hasta que volvieron a sortear los dos números que estaban repetidos. Me faltaba el 52, que fue el que dio el impulso al premio”.

Añadió que, en compañía de su esposa, volvió a revisar el cupón en varias oportunidades. “No podía creer, pero, a la vez, en mi cabeza proyectaba lo que podía hacer con ese monto de dinero. Y mis hijos siempre estuvieron en primer lugar”, acotó, quien en una ocasión ya había ganado el segundo premio de la Poceada.

El pozo estimado para el sorteo de hoy es de 2.420.000.