Declaración de Líderes sobre el Sistema Alimentario: un hito en la acción climática, pero el compromiso global debe materializarse en acciones a nivel local

Durante la inauguración de la COP28, 134 países responsables del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los alimentos, acordaron transformar los sistemas alimentarios en beneficio del clima, la naturaleza y las personas. Por el momento Argentina no forma parte de este compromiso.

La Fundación Vida Silvestre Argentina junto a WWF llaman a todas las partes interesadas a transformar rápidamente sus compromisos en acciones que sean llevadas a cabo en paisajes terrestres, marinos y fluviales, los cuales son fundamentales para sostener la vida en la Tierra.

4 de diciembre de 2023, DUBÁI, Emiratos Arabes Unidos.- La Fundación Vida Silvestre Argentina junto a WWF celebran la Declaración de los Emiratos sobre Agricultura Sostenible, Sistemas Alimentarios Resilientes y Acción Climática, publicada el viernes pasado en la COP28 de la ONU sobre el cambio climático, y se muestran muy alentados de que haya sido respaldada por 134 Jefes de Estado. Aunque las adhesiones están abiertas hasta el 10 de diciembre, lamentablemente, por el momento la Argentina no forma parte de esta lista.

La Declaración coloca a los sistemas alimentarios en el centro de la COP28 y establece un marco para una acción climática transformadora basada en la alimentación. Vida Silvestre y WWF instan a los signatarios a traducir de inmediato sus compromisos con la Declaración en acciones nacionales e implementaciones concretas en el terreno.

«El compromiso de los líderes mundiales de integrar en la acción climática enfoques de sistemas alimentarios (que combinan la producción, consumo y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos) es precisamente lo que necesitamos en un momento en que un futuro a 1.5 grados parece cada vez más difícil de lograr», afirmó João Campari, Líder Global de la Práctica de Alimentos de WWF. «Este compromiso mantiene viva la esperanza, pero debe llevar urgentemente a acciones concretas para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar paisajes terrestres, marinos y ribereños, que son fundamentales para sustentar la vida en la Tierra, especialmente aquellos que están siendo degradados por sistemas alimentarios insostenibles».

Respecto a la ausencia de Argentina (hasta el momento) Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, observó: “el texto de esta declaración es claro y conciso, es un compromiso a implementar, medir y monitorear la las mejores prácticas en toda la cadena de suministros de producción de alimentos; es – en gran medida- poner en valor lo que campesinos, productores y empresarios argentinos ya realizan, corregir los desvíos necesarios, fortalecer los mecanismos de trazabilidad y articular con la comunidad internacional el apoyo para facilitar las trasformaciones necesarias para avanzar fuertemente hacia la sustentabilidad y la resiliencia climática; no apoyar esta declaratoria y no implementar su compromiso seria no avalar la acción climática”.

Los signatarios de la Declaración se han comprometido a incluir en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas actualizadas y los Planes Nacionales de Adaptación, así como en las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Planes de Acción, enmarcados bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, enfoques de sistemas alimentarios. De este modo, la Declaración establece un marco para una acción climática y ambiental transformadora basada en la alimentación.

“Para lograr el mayor impacto en el menor tiempo posible, los interesados deben colaborar y alinear los compromisos climáticos con los objetivos de proteger y restaurar la naturaleza. Los sistemas alimentarios dependen de esto y también son clave para conectar los puntos. Instamos a los legisladores, financieros y empresas a colaborar con productores y consumidores de alimentos, para construir ecosistemas sólidos de apoyo que permitan la implementación rápida de soluciones específicas para cada contexto», afirmó Campari.

Los 134 países que han firmado la Declaración producen el 75 por ciento de todas las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la alimentación y consumen el 70 por ciento de todos los alimentos a nivel mundial. La Declaración cuenta con el respaldo de un Llamado de Acción para la Transformación de los Sistemas Alimentarios para las Personas, la Naturaleza y el Clima por parte de Actores No Estatales, que ha sido firmado por más de 150 organizaciones, incluyendo a WWF y Fundación Vida Silvestre Argentina. Juntas, ambas declaraciones establecen una base sólida para una acción ambiciosa e impactante en los sistemas alimentarios.

Vida Silvestre y WWF hacen un llamado urgente a los Jefes de Estado restantes para que respalden la Declaración y a más actores no estatales que brinden su apoyo al Llamado de Acción. “Si queremos construir un sistema alimentario mundial sostenible y resiliente que pueda proporcionar a todos suficientes alimentos saludables y nutritivos, todos los países deben tomar medidas a nivel local”, concluyó Campari.

Acerca de Fundación Vida Silvestre

La Fundación Vida Silvestre Argentina es una organización no gubernamental, de bien público y sin fines de lucro, creada en 1977. Su misión es proponer e implementar soluciones para conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales y una conducta responsable en un contexto de cambio climático. Desde 1988 está asociada y representa en la Argentina a WWF, una de las organizaciones independientes de conservación más grande del mundo, presente en 100 países. Para más información: www.vidasilvestre.org.ar



Acerca de WWF

WWF es una de las organizaciones independientes de conservación más grandes y con mayor experiencia en el mundo. Nació en 1961 y es conocida por el símbolo del panda. Cuenta con una red mundial que trabaja en más de 100 países. Su misión es detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza, conservando la diversidad biológica mundial, asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible y promoviendo la reducción de la contaminación y del consumo desmedido. Para saber más, visitá: https://wwf.panda.org/es/



