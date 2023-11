CON EL PREMIO, LA GANADORA DE DESAFÍO CONFORT COMPRARÁ MUEBLES PARA SUS HIJOS

“Estoy muy feliz, fue una emoción enorme”. Así se refirió Laura Amaro, de Oberá, la ganadora del sorteo 108 de Desafío Confort, tras enterarse que ganó el premio del programa del IPLyC.

“Me anoté al ver la publicidad que vi en el Facebook. Por curiosidad entré, me anoté; no pensé que iba a ganar, pero gané y me vino re bien”, relató Laura, quien está al frente de la despensa familiar y tiene tres hijos. Justamente para los hijos mayores destinará el dinero del premio.

“Vamos a hacer algunas compras de muebles para mis hijos. Para el más grande, le vamos a comprar un ropero para sus cosas, y para la nena, también, para sus zapatillas. Además, para arreglar la ventana”, comentó.

Luego, recordó cómo recibió la noticia. “Mi mamá me mandó captura de pantalla del Facebook del IPLyC que decía mi nombre. Chequeé, y sí, era yo”, contó con alegría. Inmediatamente, compartió la información en el grupo de Whatsapp de la familia, quienes la felicitaron. “Después le conté a mis hijos, que se alegraron muchísimo, saltaron de la emoción”, expresó.

Además de los 80.000 pesos de premio, también recibió una licuadora, plancha y pava eléctrica de IPLyC Familia Confort, artículos que lo compartirá con la familia.

“El sorteo justo salió días después de mi cumpleaños, así que ahora vamos a festejar”, añadió Laura.

Se mostró agradecida a la iniciativa del IPLyC, a la que consideró “una forma de incentivar a la gente, viene para ayudar y siempre los sorteos salen cuando más necesitas. Te ayuda para seguir avanzando”. E instó a la inscripción al programa, que sortea cada 15 días: “Hay que probar suerte, porque en cualquier momento llega”.