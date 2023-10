Massa cierra su campaña en una fábrica junto a trabajadores, docentes y jubilados

«Elegí hacerlo en una fábrica como símbolo de lo que creo, rodeado de docentes, jubilados y trabajadores, tratando de poder contar la Argentina que empieza el 10 de diciembre y cuáles van a ser las prioridades de cara a mi gobierno», sostuvo el ministro de Economía y candidato presidencial de UxP. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, confirmó que este jueves cerrará su campaña en una fábrica junto a trabajadores para contar la Argentina que empieza el 10 de diciembre» y cuáles van a ser las prioridades» de su eventual administración. Elegí hacerlo en una fábrica como símbolo de lo que creo, rodeado de docentes, jubilados y trabajadores, tratando de poder contar la Argentina que empieza el 10 de diciembre y cuáles van a ser las prioridades de cara a mi gobierno

, sostuvo Massa en declaraciones al canal TN.

El ministro y candidato señaló que el domingo UxP «va a hacer una excelente elección; yo no soy de los que comen la liebre antes de cazarla, mucho menos repartirla, por eso no ando repartiendo cargos», insistió. Massa mantuvo este miércoles también una charla con el streamer Gerónimo «Momo» Benavídez en la que abundó sobre sus propuestas en materia de seguridad, reducción del gasto público, políticas para extranjeros y hasta la actividad de las redes sociales, en el último tramo de la campaña hacia las elecciones del domingo próximo.

El candidato del peronismo participó del ciclo de entrevistas que el streamer «Momo», uno de los más escuchados del país, inició con los distintos postulantes presidenciales. En una charla de una hora Massa desgranó varias de las propuestas que ya explicó en actos, entrevistas y en los dos debates oficiales, además de responder preguntas del público a través del chat. Así, reiteró su postura de que «el mayor remedio contra la pobreza» es la educación porque «genera igualdad de oportunidades», al señalar que «cuando la educación pública es gratuita y de calidad, permite que el hijo de un peón rural o un inmigrante pueda soñar con ser ingeniero o abogado, y pueda llegar a la línea de salida del mundo del trabajo con aquel de clase media».

El otro factor para combatir la desigualdad, dijo, es el «trabajo» con «buenos» salarios, por lo cual lo «más importante» es la distribución del ingreso.

También destacó que «16 millones y medio de personas» ya recibieron la devolución del IVA a través de la compra con tarjeta de débito, y valoró que esa iniciativa «blanquea la economía» y «eso es bueno para el Estado» porque, «bajando impuestos, recauda más».

En esa línea, en la charla que fue seguida por casi 30 mil personas, apostó que la implementación de una moneda digital, que anunció para su gestión en caso de ser presidente, implicaría que una «billetera digital obligue a las empresas, que muchas veces evaden, a tener que declarar lo que venden».

Consultado por el gasto público, Massa señaló que «necesita orden» y puso en valor que el año último, en su gestión al frente del Ministerio de Economía, «entre agosto y diciembre bajó 40% el gasto real, y se cumplió con la meta del FMI».

Aunque añadió que en 2023 «lo bajó» sólo «el 13% respeto del año pasado». También consideró que la negociación con el FMI que el Gobierno selló en 2022 fue «mala» porque «dejó a Argentina sin crédito». En materia de seguridad, Massa reiteró su propuesta de que cada ciudad «desarrolle un modelo de prevención» como el que implementó durante su paso por la intendencia de Tigre, e insistió con su iniciativa de impulsar una agencia federal al estilo de un «FBI argentino» que trabaje de manera «independiente» y esté integrado por «los mejores» de las cuatro fuerzas de seguridad, una propuesta por la que, dijo, le hicieron «memes» en las redes sociales. nAl responder una pregunta de la audiencia sobre la política inmigratoria, Massa reflexionó que «le hace ruido» que «cuando los argentinos vamos a otro país nos cobren todo y nosotros tenemos siempre los brazos abiertos», por lo cual, dijo, le «gustaría tener una contraprestación» y «acordar reciprocidad con los otros países». «No tengo drama en que todo el mundo tenga servicios de salud, lo que me gustaría es reciprocidad», insistió.

Consultado sobre qué política adoptaría en materia de redes sociales, evaluó que el «mejor modelo» en esa materia es el de Australia, que «respeta la libertad de opinión pero establece parámetros vinculados a explotación de menores, calumnias e injurias», con puntos «muy específicos» que «tienen que ver con el respeto a la libertad y el cuidado de la integridad física y moral de las personas, la libertad de empresa y de expresión».

«Cuanto más libre sos, más autorregulación tenés», dijo Massa, y advirtió que «el problema es la fake news difundida, porque se puede generar incertidumbre y pánico».