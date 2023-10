Irán dijo que es concebible una acción preventiva contra Israel en cuestión de horas. Se espera una posible acción preventiva del eje de resistencia en las próximas horas», declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hosein Amir-Abdollahian.. Irán advirtió este lunes de una posible «acción preventiva» contra Israel por parte del eje de la resistencia en el que se alinea la República Islámica, posiblemente «en las próximas horas». El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hosein Amir-Abdollahian, dio la noticia en una entrevista televisiva y apeló a la contención estadounidense. «Se espera una posible acción preventiva del eje de resistencia en las próximas horas», declaró el ministro Hosein Amirabdolahian en una transmisión en vivo por la televisión estatal, al hablar sobre su reunión del sábado con el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah.

Teherán advirtió repetidamente que una invasión terrestre de Gaza provocaría una respuesta de otros frentes, generando temores de un conflicto mayor que involucre otros países. También apeló a Estados Unidos: «Detengan los crímenes contra los civiles antes de que sea demasiado tarde. Los estadounidenses no pueden pedir contención mientras apoyan a los criminales israelíes», sostuvo. Amir-Abdollahian sostuvo que «los líderes de la resistencia» no permitirán a Israel «hacer lo que quiera en Gaza» El lunes, Amir-Abdollahian y el presidente iraní, Ebrahim Raisi, habían dicho que el tiempo se acaba para alcanzar una solución política y advirtieron sobre la expansión de la guerra de Irán y Hamás a otros frentes. El jefe diplomático iraní sostuvo que «los líderes de la resistencia» no permitirán a Israel «hacer lo que quiera en Gaza». Además, Amir-Abdollahian advirtió que «la guerra de resistencia llevará a cambios en el mapa del régimen sionista», aunque ha matizado que «la República Islámica de Irán no apoya la expansión de la guerra». El ministro subrayó que en sus comunicaciones con los «líderes de la resistencia», les ha trasladado que «no permitiremos que el régimen sionista invada Gaza y después se vuelva contra otro frente de la resistencia».

«Si no defendemos a Gaza tendremos que empezar a prepararnos para defender cada una de nuestras ciudades. Lo que ha pasado ha sido un desastre total para Israel», añadió. Por último, emplazó a la comunidad internacional a intervenir para lograr una solución política a la crisis de la Franja de Gaza antes de que llegue a un «punto de ebullición». Israel lanzó ataques durante la noche contra objetivos «terroristas» de Hezbolá en el Líbano, dijo el ejército israelí en un comunicado a primera hora del martes. Hace apenas cuatro días, Israel había descartado el ingreso de Hezbolá a la guerra y acusó a Irán de «financiar el terrorismo».

Desde el inicio de la guerra provocada por el ataque sin precedentes de Hamás a Israel el 7 de octubre, los enfrentamientos en la frontera entre Israel y el Líbano han dejado una decena de muertos en el lado libanés, en su mayoría combatientes, pero también un periodista de Reuters y dos civiles.

La comunidad internacional teme una escalada del conflicto entre el grupo libanés proiraní Hezbolá, aliado de Hamás, y el ejército israelí.