TERMINARÁ DE AMPLIAR UNA HABITACIÓN CON EL PREMIO DEL DESAFIO

María de los Ángeles Bogado (27), de Eldorado, es la ganadora 106 del Programa IPLyC Desafío Confort. Se mostró feliz con los premios, particularmente por el efectivo, que le posibilitará terminar de ampliar la habitación para su hijo más pequeño. “Estamos ampliando la casa así que a este premio lo voy a usar para avanzar en este proyecto. Es una buena oportunidad para seguir con la obra”, aseguró, quien se inscribió en una agencia de quinielas para participar del sorteo.

“Fue una sorpresa. Me avisó mi papá, me puse re nerviosa y empecé a los gritos porque nunca había ganado y no podía creerlo. Me encantaron las sorpresas, todos los premios nos vienen muy bien”, dijo, esta madre de dos chicos.

Aseguró que el programa “me parece genial. Hay muchas mamás que en verdad necesitamos, por eso espero que haya sorpresas para muchas más. Este apoyo en dinero nos viene re bien y los regalos también: la pava me viene bien para el momento en que se termina el gas; la tostadora, y la minipimer para hacer las tortas para los cumpleaños de mis hijos. Así que estoy muy contenta, agradezco al IPLyC por la iniciativa y al equipo de trabajo que llegó de visita a pesar de la intensa lluvia» caída en la Capital del Trabajo el pasado martes 3.