EL PREMIO DEL INCLUSIVO LLEGÓ COMO UNA BENDICIÓN; ASEGURARON

Rosana Pamela Rojas (46), de Candelaria, es la ganadora 105 del Programa IPLyC Social Inclusivo. Tiene Síndrome de Down y vive junto a su hermana Cristina, a su cuñado Fernando, y a una de sus sobrinas, desde la muerte de su madre, hace dos años.

Cristina hizo de vocera y contó que el premio llegó a la familia como una bendición. “Es una cosa muy linda la que nos está pasando. Me quedé sorprendida cuando apareció por el barrio un señor de la municipalidad que estaba buscando a mi hermana y me dio la noticia. Primero no lo entendíamos porque no teníamos idea sobre el programa, después sentimos mucha alegría, nos pusimos muy contentos”, manifestó.

Si bien no tienen decidido en qué emplearán el dinero del premio, aclararon que, seguramente será para la compra de ropa y para otras cuestiones personales de la beneficiada.

Cristina aseguró que Rosana es para ella como “una hija más, y nos hace feliz. Nos hace ver las cosas de diferentes maneras. Hace unos meses empezó a asistir a la escuela donde recibe apoyo de todo tipo, hace muchas actividades y tiene muchos amigos. Siempre vivió con mis padres, pero ahora ellos no están, desde hace dos años vive con nosotros. Nos emociona hablar de mamá, pero estamos fuertes, bien y contentas, y esto fue una bendición. Por la situación económica, cualquier premio viene bien”, acotó.

La iniciativa del IPLyC “está buenísima. A todos nos viene bien una ayuda de esta naturaleza. Es espectacular que puedan ayudar a la gente de esta manera. Estamos contentos y agradecidos de corazón”, dijo la mujer, que aseguró que “pienso siempre en positivo porque esa es la manera de afrontar las cosas”.