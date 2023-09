INVERTIRÁ EL DINERO DE DESAFÍO PARA LOS ESTUDIOS DE SU HIJA

Herna Margarita Nacke, del barrio Molino, de Puerto Esperanza, es la ganadora 104 del programa IPLyC Desafío Confort. Esta ama de casa se mostró “muy feliz” porque el premio obtenido será de gran ayuda para una de sus hijas, que comenzará sus estudios universitarios. “Vamos juntando de a poco, y esto es de gran ayuda”, manifestó la mujer, que además se ganó una licuadora, una jarra eléctrica y una plancha.

“Estoy muy feliz con mi regalo”, indicó, y recordó que se inscribió en el programa después que su hermana Elvira se ganara el premio en el mes de febrero. “Nos pusimos muy felices por ella, pero hasta el momento yo no sabía de la existencia del programa. Enseguida me puse en campaña para anotarme, busqué la planilla en la página del Instituto y me registré. Fue muy fácil. Después de seis meses, soy yo la afortunada”, dijo, quien se enteró de esta “inesperada” noticia a través de “mi cuñada y mis vecinos, que empezaron a mandarme mensajes”.

“Me sentí muy feliz”, insistió, y lo primero que hizo fue contarles a sus hijas. Además de ama de casa, “soy empleada doméstica, y los premios me vienen muy bien, particularmente el dinero, que es para invertir en los estudios de mi hija que quiere ser profesora de matemáticas. Esta ayuda nos viene muy bien. Esto es algo increíble, seguramente hay muchas personas que necesitan y se alegran como nosotras. Estamos muy agradecidas al IPLyC por esta oportunidad, como la pueden tener todos los que se inscriban. Háganlo porque de verdad se gana”, aseguró.