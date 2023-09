MASSA LE DA FORMA A LA ELIMINACIÓN DE GANANCIA

El ministro y candidato de Unión por la Patria analiza junto a su gabinete económico las alternativas posibles para sacar el gravamen. Consecuencias políticas, impacto electoral y respaldos de distintos sectores. El ministro de Economía, Sergio Massa, comenzó a darle forma a la eliminación del impuesto a las Ganancias. Durante una reunión con su gabinete económico, el también candidato de Unión por la Patria (UxP) analiza las alternativas y posibles escenario de ese anuncio que hizo hace días atrás y que reconfiguró el tablero político en el marco de la campaña presidencial. El cónclave entre el ministro y sus principales colaboradores tiene lugar en el Palacio de Hacienda. Si bien no está previsto que el anuncio de los pormenores de esa medida sea inmediato, por lo pronto comenzaron a dársele las primeras puntadas.

“Mañana (por hoy) vamos a trabajar muy fuerte porque el tema requiere que tengamos una capacidad de darle una respuesta a la sociedad, y que pretendemos dársela rápido”, puntualizó anoche el ministro durante una entrevista por la TV Pública.

Según dijo, su “intención es revisar los supuestos con el equipo y por lo menos plantear el debate público”.

Luego, ante la consulta de cuáles serán los posibles detalles de la medida respondió: “Cuando termine esa reunión voy a tener todos los escenarios”. Por lo tanto prefirió no dar adelantos que sean entendidas como promesas “que después no se pueden cumplir”.

«Al tema de Ganancias lo vengo proponiendo hace muchos años» Una de las cuestiones clave que se deben resolver es con qué fondos se cubrirá el bache presupuestario que la eliminación de ese impuesto dejará en las arcas públicas. Si bien durante los últimos tres años Massa fue el principal impulsor de la suba de los pisos para el pago, siempre hubo aportes del segmento de asalariados que siguió liquidando.

Lo cierto es que la eliminación del impuesto está decidida, al costo que fuere. Así lo ratificó el funcionario: “Al tema de (la eliminación de) Ganancias lo vengo proponiendo hace muchos años. Si ven archivos míos de 2013, vengo diciendo que el salario no es ganancia sino remuneración. En 2015 y 2017 también lo planteé, y nunca lo usé se para una elección.” La otra clave que se analiza es cuándo se dará de baja el impuesto: durante la campaña o después, siempre en el caso de que Massa sea el nuevo presidente electo. Así lo había dejado en claro cuando hizo el anuncio a principios de esta semana. “Si soy presidente, los trabajadores no van a pagar Ganancias”, aseguró durante una entrevista por C5N y minutos después redobló la apuesta. “Tal vez podría ser antes”. Anoche, en la TV Pública, explicó cuál sería el contexto que debiera darse para cualquiera de las dos alternativas: “Si no tenemos Congreso para hacerlo rápido, puedo asegurar que el 10 de diciembre una de las primeras leyes que mande es la eliminación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores”.

El apoyo a la medida

Inmediatamente, la oposición de derecha lo corrió por izquierda. Le pidió que envíe el proyecto al Congreso y algunos hasta le auguraron su apoyo. Pero el ministro leyó que ese supuesto respaldo era un intento de sacar provecho y activó el modo cautela/análisis de todos los escenarios posibles. Lo que se analiza en la mesa chica del Palacio de Hacienda son los plazos, efectos económicos, consecuencias políticas, impacto electoral y respaldos, que no son pocos.

Varios dirigentes del peronismo, sobre todo gremialistas, salieron a respaldar tanto al candidato como a su iniciativa. Algunos, como la Asociación Bancaria, anunció que se movilizará frente al Congreso cuando se trate la eliminación.