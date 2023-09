JAVIER MILEI: UN RIESGO PARA LA DEMOCRACIA

Según The Economist, Javier Milei representa «un riesgo para la democracia». El candidato libertario ofreció una entrevista de tres horas al tradicional semanario conservador inglés. La desconfianza frente a lo que interpretan como «excéntrico» y la preocupación por el posible giro autoritario de la mano de Victoria Villarruel. The Economist, uno de los medios más influyentes del mundo, publicó el jueves un editorial sobre Javier Milei, a quien señala como poseedor de «teorías económicas salvajes» y «autoritario» que puede representar «un riesgo para la democracia«. El semanario inglés es uno de los órganos de opinión más destacados del conservadurismo económico y suele apoyar programas gubernamentales de referentes del neoliberalismo. Sin embargo, en un artículo paralelo a una entrevista con el candidato de La Libertad Avanza lo describe como un «académico excéntrico» antes que «un aspirante a presidente».

Sobre la dolarización que es plataforma de campaña de Milei, The Economist interpreta que «no tiene manera de proveer los dólares necesarios» para lograrlo, además de señalar que «la Argentina ni siquiera puede pagar sus deudas con el FMI». “Bajo un sistema así, los bancos y hogares argentinos necesitarían una flotación de dólares para ponerse en marcha, algo que Milei no tiene forma de proporcionar”, editorializa el medio inglés. «Para empeorar las cosas, la Argentina está al borde del default, lo que la dolarización haría aún más doloroso, ya que no habría prestamista de último recurso si el banco central desapareciera junto con el peso”.

En el plano internacional, la revista emparenta a Milei con Jair Bolsonaro, de quien el candidato presidencial sería «fanático». En esa línea, advierte The Economist el peligro de un posible giro autoritario como el del ex presidente de Brasil. Esto último lo relaciona con el perfil de Victoria Villarruel. «Su compañera de fórmula, una ex abogada de soldados acusados ??de atrocidades durante la dictadura militar argentina de 1976 a 1983, resalta los crímenes de los guerrilleros de izquierda que lucharon contra la junta, en lugar de los actos más sangrientos de la propia junta», puntualiza el perfil de la referente del negacionismo. «Incluso para los estándares de la política argentina, él puede sonar excéntrico: se dice que ha contratado a una médium para consultar a Conan, su mastín muerto», indican en la apertura del editorial que acompaña el diálogo, disponible en el formato pago del semanario.