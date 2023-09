CUÁNTO COBRARÍA UN TRABAJADOR CON LA DOLARIZACIÓN DE MILEI: 24 DÓLARES

Milei y la dolarización: ¿24 dólares como salario mínimo en Argentina? La presidenta del Banco Nación calculó que así sería el sueldo básico con la propuesta del candidato de La Libertad avanza. La medida implicaría una fuerte devaluación y un ajuste fiscal sin precedentes.La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, reveló que si se concreta la dolarización que promete llevar a cabo el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, el salario mínimo vital y móvil para un trabajador rondaría los 24 dólares, una cifra “que no le alcanzaría a nadie” para vivir. “Es tremendo”, calificó la titular de esa entidad clave de la economía nacional para rebatir los supuestos beneficios que le acarrearía al país la pérdida de la soberanía monetaria.

Punto por punto, Batakis desmitifica a Milei y Bullrich

El cálculo que explicó Batakis para estimar el irrisorio monto en que se convertiría el salario de un trabajador fue el siguiente: para concretar la dolarización que promete Milei, “necesitaríamos entre 35 mil y 50 mil millones de dólares” más de los que ya cuenta el tesoro nacional.

Salario vital y movil de 24 dólares

“Dependiendo el espacio monetario que necesitaríamos dolarizar –prosiguió-, con esa cantidad de dólares el tipo de cambio estaría entre 3 mil y 8 mil pesos, con lo cual el salario vital y móvil sería 24 dólares.”

El número que echa luz sobre cuál sería el ingreso promedio de un trabajador desmitifica las bondades de la dolarización que promete Milei, pero también rebota en la propuesta del economista de cabecera de Patricia Bullrich, Carlos Melconián, quien habló de una doble circulación monetaria.

Una Argentina más pobre: devaluación e inflación

Ambas propuestas que restringen la potencia de la política monetaria “empobrecerían a la población”, puntualizó Batakis durante una entrevista por Radio 10.

“Mucha gente cree que la dolarización implica que automáticamente el sueldo pase a ser el mismo nominalmente en dólares, y eso no es así”, aseguró.

El cálculo que se hace para concretar la dolarización “necesita una devaluación muy fuerte en el inicio y eso generaría más inflación de la que tenemos”, añadió.

Privatización de recursos del estado

Además, a la propuesta de resignar la soberanía económica le seguirían otras medidas que los candidatos admiten solamente de soslayo. “Para poder tener los dólares que se necesitan van a privatizar un montón de empresas que son del Estado”, advirtió la titular del Banco Nación.

Dolarizar en América = subdesarrollo y desigualdad

Batakis también recordó que “los países que han dolarizado o tienen circulación de doble moneda no resolvieron su salida del subdesarrollo. No crecieron, quedaron estancados con mucha desigualdad, delincuencia, inseguridad”.

Es decir que “eliminando la moneda no pudieron resolver los reclamos de la gente”. Por eso “no podemos perder la soberanía que te da la emisión monetaria”, sentenció.

La clave: aumentar salario y generar trabajo

Por otra parte, Batakis cuestionó a los candidatos de la oposición de derecha por hablar de la economía sin aclarar cuál sería el impacto de sus políticas en la población. Por ejemplo, “en ningún momento proponen aumentar los salarios y generar puestos de trabajo o ampliar la producción”.

Por el contrario, “estuvieron con organismos internacionales pidiendo por favor que se limiten los recursos para la Argentina”. Además, “hablan de ‘dinamitar el Estado’ pero son beneficiarios del Estado, porque trabajan en el sector privado pero en empresas que son contratistas del Estado”.

Mejorar el estado

La funcionaria reconoció que la población “no la está pasando bien” con la política económica actual. “No alcanzan los ingresos, hay situaciones de inseguridad que tenemos que resolver. Pero esas cosas que no pudimos concretar ¿se solucionan dinamitando el Estado? No. Se solucionan mejorando el Estado y tenemos que ser más eficientes”, concluyó.