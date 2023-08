CON EL DINERO DE CONFORT INVERTIRÁ EN SALUD Y EN UN LAVARROPAS

Natalia Da Silva (33), de Oberá, es la ganadora 103 del Programa Desafío IPLyC Confort. Madre de dos hijos, dijo que con el dinero del premio se comprará un lavarropas “que necesito y para el que aún no pude juntar la plata”.También, “voy a invertir en la salud de uno de los chicos, con el que tengo que viajar mucho a Posadas para hacer los controles”, por lo que esto “me viene muy bien”.Contó que estaba mirando tele “cuando me llegó el mensaje de una conocida, preguntándome si era la ganadora. Sorprendida, entré a la página del IPLyC, y no lo podía creer. Quedé muy contenta. Como había cambiado el número de teléfono, me comuniqué con los chicos de IPLyC Social y me recomendaron que esperara a ser llamada. Y así fue. Hoy estoy empezando a disfrutar de estos hermosos premios”.Confió que la plancha “me viene muy bien porque la que tengo está viejita y la necesito para planchar los uniformes de mis hijos. En algún momento pensaba comprar una pava electica para calentar el agua con mayor rapidez, y ustedes me la trajeron, además de la licuadora, que será de mucha utilidad, y del equipo de mate, que es mi compañía diaria”.Da Silva se siente “muy agradecida. Le digo a la gente que está anotada, que tenga mucha fe, que tarde o temprano se gana. Me inscribí hace tres años y cada tanto ingresaba a la página para ver la nómina de ganadores. Ahora voy a disfrutar mucho de los premios”.Se definió paciente, pero “bastante exigente. En mi trabajo las cosas tienen que quedar perfectas. Además, lucho por mis hijos, para que tengan un buen futuro, que aprendan a ser independientes y a que no bajen los brazos en la escuela. Me merezco el premio porque lucho todos los días para que las cosas salgan bien. Si Dios me ayudó para que lo gane, evidentemente lo merezco”, sostuvo, al agradecer al IPLyC “por esta oportunidad que me dieron”.