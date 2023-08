CON EL PREMIO DEL INCLUSIVO PAGARÁ LAS TERAPIAS DE SU HIJA

Lo manifestó María Soledad Magistrali, mamá de la pequeña Maitena Fiorella Roth, de Apóstoles, que resultó ganadora N° 102 de este programa social del IPLyC.

La docente, madre de tres hijas, contó que “nos enteramos mientras nos estábamos preparando para ir a la escuela. Aunque fue una sorpresa, porque no teníamos conocimiento sobre el sorteo, recibimos la noticia con mucha alegría”.

La mujer sostuvo que el premio llega en un momento necesario. “Si bien todavía no tenemos definido qué hacer con el dinero, porque fue una sorpresa, las sesiones de terapia de ´Maite´ suelen ser caras. Las hermanas hacen bromas que quieren ir de vacaciones, pero será invertido en ella porque su futuro es lo que más nos preocupa. Mi idea es darle las herramientas y la posibilidad de pueda acceder a estudiar lo que quiera. A medida que va creciendo, vamos rompiendo barreras, para posibilitar que sea lo más independiente posible”, añadió.

Destacó que, el trabajo que hacen desde el colegio al que asiste la pequeña con Síndrome de Down, “es realmente inclusivo, integrador, además de las terapias de las que participa (fonoaudiología y psicopedagogía). Cursó sala de 3, 4, 5 y primer grado, sin problemas”.

Contó que la nena aprende a hablar a través de la bimodalidad -por señas y la pronunciación de las palabras-, “que está muy bueno, porque cuando no entendes, se comunica por señas”.

Magistrali agradeció este beneficio que llega a través del IPLyC porque “para el que tiene un hijo con discapacidad, llevarlo a las terapias se hace cuesta arriba. Esto es como un mimo al corazón, un regalo muy valioso que se puede ocupar siempre pensando en ella. Como familia estamos pensando siempre en como Maitena puede subir un escalón más. Es un buen regalo. Es admirable lo que hace el IPLyC. Lo vamos a invertir bien”.