INVERTIRÁ EL DINERO DE DESAFÍO EN LA SALUD DE SU PAPÁ

Lo manifestó Natalia Soledad Verón, Campo Grande, la ganadora N° 102 de este Programa del IPLyC. Al momento de enterarse del premio “pensé que era algo de Dios porque llegó en un momento en el que la familia necesita”, dijo esta docente de geografía recientemente recibida y madre de tres chicos.

Estaba cocinando en el momento que la llamaron desde el IPLyC y le anunciaron que era la ganadora del programa. “Como no me escucharon segura, me dijeron que había un video en Youtube donde podía corroborar lo que me estaban contando”, añadió la mujer, que se anotó “hace bastante tiempo, porque me parecía muy interesante la propuesta y los premios eran llamativos”.

Aseguró que, al observar el video, junto a su esposo, Ramón, y a sus tres hijos, “sentí una emoción muy grande, y me puse a llorar. Luego le conté a mamá y a mis hermanas. Enseguida comencé a recibir mensajes de familiares y conocidos, que me preguntaban si era verdad, y cómo hice para ganarme el premio”.

Confió que usará el efectivo para ayudar a su papá que, desde hace algunos meses, está complicado de salud. “Estamos teniendo muchos gastos en viajes, medicamentos, estudios, así que voy a invertir en su salud. También voy a disponer de algo para hacer un regalo a mis hijos por el Mes del Niño, porque ellos son mi motor, mi impulso, y la fuerza que necesito cada día”, manifestó.

Verón agradeció al IPLyC por el propósito que lleva adelante y se mostró agradecida por los premios, que “son de gran ayuda”. Contó que “la plancha ya tiene sus años, así que viene genial el cambio. No tenía pava eléctrica, tampoco licuadora. A las amas de casa y a los padres de familia les digo que se inscriban porque yo no esperaba y fue una noticia muy agradable. Estoy muy feliz y orgullosa de mi familia”.