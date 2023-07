PLANIFICA COMPRAS Y ARREGLOS EN LA CASA CON EL DINERO DE DESAFÍO CONFORT

Como otras tantas amas de casa, Antonela Cardozo, de San José, anhela ver cristalizados los objetivos que planificó con el premio de IPLyC Desafío Confort. La primera de las metas es terminar un corredor, ubicado en el frente de su vivienda. También comprar algunos elementos necesarios para el hogar, y ropas y calzados para sus dos niños, “a quienes amo y por quienes voy a dar mi vida”.

“Estoy re contenta con los premios que me acercó el equipo del IPLyC. Realmente, no los esperaba. La pava eléctrica está viejita y no tenía plancha ni licuadora, por lo que mis hijos iban a tomar licuados a la casa de la abuela”, contó.

Apenas supo que fue beneficiada en el sorteo, “le conté a mi mamá, pero estaba preocupada porque los días previos había cambiado mi número de teléfono y como sabía que no podrían comunicarse, decidí viajar a Posadas y presentarme como ganadora”, manifestó.

Con el dinero “quiero arreglar el corredor, comprar cosas para la casa, calzados y ropas para los chicos. Es lo que pensé, ahora hay que ver cómo salen los planes”, añadió, al tiempo que celebró la iniciativa del Instituto.

Sugirió a las amas de casa y a los padres de familia que “se anoten, porque yo no esperaba y ahora me llegaron los premios. Les digo que confíen y que tengan esperanza”.