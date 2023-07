UTILIZARÁ EL DINERO DE DESAFÍO CONFORT PARA CONCRETAR UNA CIRUGÍA

Lo manifestó Analía Noemí Orellana, beneficiaria de este programa del IPLyC SE, y residente en Bonpland.

Señaló que “este es un desafío, una propuesta muy linda, y una gran colaboración en estos tiempos que estamos viviendo, donde muchas amas de casa no pueden adquirir los electrodomésticos que les hacen falta en el hogar”.

Orellana se mostró “agradecida a Dios por este premio” y dijo que tanto la licuadora, la pava eléctrica como la batidora “nos vienen muy bien porque tenemos una hija celíaca, y los celíacos necesitan tener los utensilios separados del resto, a fin que no se contaminen con los que se utiliza el resto de la familia. Y esto nos viene muy bien para el cuidado de su salud”.

Docente y madre de tres hijos, contó que se enteró que resultó ganadora “porque me empezaron a llegar mensajes de felicitaciones y no sabía por qué. Primero fui a la agencia y después me contacté con una de las ganadoras que me dijo que el premio era real y que me quedara tranquila. Pero no pensé que sería sorteada. Cuando supe llamé a mi esposo y a mis hermanas, que se pusieron felices por lo que me pasaba”.

“Estoy feliz con estos premios que nos trajo el IPLyC. Además, necesito someterme a una cirugía y necesito efectivo”, aseveró la mujer, al tiempo que instó a las amas de casa y a los padres de familia a que “se inscriban”.