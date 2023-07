chacra 131 avanza en el proceso de red de agua potable

Posadas: en este encuentro realizado en la defensoría del pueblo se analizaron las alternativas de diálogo que se inicia con los vecinos afectados por no contar con red de agua, cabe señalar que no es un barrio popular todos los vecinos en cuestión son titulares de las tierras que ocupan y buscan acceder a la red y ser usuarios de la prestataria del servicio Samsa.

La preocupación expresada por los referentes se circunscribe a que muchos vecinos consideran que el estado se debe hacer cargo total de los gastos de la instalación de la red y no ser ellos los que deben asumir nada de gastos.

«En este sentido es importante aclarar que los vecinos están enmarcados en un programa al que se denomina «esfuerzo compartido» y es el camino que están transitando, desde ya que el estado asume el 94 % de los gastos y el vecino un 6 % aproximadamente. Por otro lado si seguimos lo que prescribe la ley, el encargado de las obras siempre es la prestadora, en el marco del programa al efecto POE (programa obras de expansión) que van haciendo las obras en los distintos barrios siguiendo una agenda que puede tardar años como ya está sucediendo y por el otro la ley admite este proceso y es lo que acordamos trabajar en esta reunión, quedando pendiente una reunión la semana próxima en el barrio con todos los vecinos y seguir el proceso, teniendo en cuenta que el agua es salud». Contó el defensor Penayo

—