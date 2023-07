EL FM HABLA DE UN ESCENARIO COMPLEJO Y DICE QUE SIGUEN LAS NEGOCIACIONES CON LA ARGENTINA

La vocera del organismo confirmó que persisten las conversaciones con el gobierno argentino para reformular el programa y completar la quinta revisión. «Incluyen discusiones de políticas para salvaguardar la estabilidad, fortalecer la acumulación de reservas, mejorar la sustentamiento fiscal y salvaguardar a los más vulnerables», dijo. (Fuente: AFP) El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó que los equipos de la Argentina y el organismo «están trabajando intensamente» para alcanzar un entendimiento entre las partes para reformular el programa y completar la quinta revisión del mismo.

«Nuestros equipos siguen trabajando intensamente con Argentina para ayudarlos a hacer progresos en la quinta revisión y enfrentar una situación muy compleja», afirmó la vocera del organismo, Julie Koszack, en conferencia de prensa. Puntualizó que «el foco de estas discusiones son alternativas para fortalecer el programa de las autoridades mientras se reconoce el impacto de la sequía en la economía, y esto incluye discusiones de políticas para salvaguardar la estabilidad, fortalecer la acumulación de reservas, mejorar la sustentamiento fiscal y salvaguardar a los más vulnerables». “Dado que las negociaciones se mantienen en curso, no voy a brindar ningún detalle, salvo que las conversaciones son frecuentes», completó.

Pago en yuanes

El Fondo negó que China haya enviado una carta a la junta del organismo sobre la voluntad del país de autorizar a Argentina a seguir usando el «swap» de divisas para abonar todos los vencimientos al FMI. «Por lo que tenemos entendido no hay tal carta. Por norma general no comentamos sobre transacciones específicas de un país miembro», apuntó Kozack. «La Argentina se mantiene en curso con sus obligaciones con el FMI. El yuan es una de las cinco monedas que los países pueden y han utilizado para cumplir con sus obligaciones con el FMI”, explicó.

El gobierno argentino usó en parte yuanes para pagar a finales de junio un nuevo vencimiento de 2.700 millones de dólares al FMI y se especula con que pueda recurrir de nuevo a su «swap» de divisas con China para el pago de este mes.

«Se va a demorar lo que se tenga que demorar» Esta mañana, la portavoz del gobierno aseguró que la renegociación del acuerdo con el Fondo FMI «se va a demorar lo que se tenga que demorar para que estén preservados los intereses de la Argentina».

«Lo que dilata las negociaciones es la defensa del Gobierno argentino de lo que es lo mejor para la Argentina y en qué términos se puede llevar adelante un acuerdo que no afecte el crecimiento, la distribución, todo aquello que está en marcha y vemos cómo viene creciendo y consolidándose», señaló Gabriela Cerrutti.

Además, aclaró que el ministro de Economía, Sergio Massa, «va a ser el que va a dar los detalles cuando esté» confirmada la renegociación.