11:33 “Del derecho al Hecho en palabras mayores” Conclusion de los grupos de reflexión de la actividad desarrollada el día 23 de junio del 2023

Posadas: en el marco del mes del buen trato de las personas mayores, la defensoría del pueblo de Posadas organizó un encuentro en el club sarmiento, coordinado desde el programa creado en ese organismo en el 2018 denominado «Observatorio para de difusión y promoción de los derechos de las personas mayores» la principal consigna tuvo como premisa, “siendo una persona mayor, que me duele de la sociedad”. Como conclusión se define qué: La sociedad nos duele por muchas razones, pero una de las más dolorosas es la discriminación que

sufrimos por ser mayores. Muchas veces nos llaman “vieja/o” como si fuera un insulto, como si ser vieja/o fuera algo malo. Pero nosotras/os sabemos que no es así, que tenemos mucho que ofrecer, que tenemos

sueños, proyectos, ilusiones. Que podemos manejar, bailar, enamorarnos, reírnos, disfrutar de la vida. Que no nos dejamos pisotear por nadie, ni por nuestros hijos, ni por los cajeros, ni por los conductores.

Que somos fuertes, valientes y orgullosas/os de nuestra edad. Que no nos importa lo que digan los demás, porque nosotras/os sabemos quiénes somos y lo que valemos.

«Sabemos que el mayor aporte que venimos realizando todos los funcionarios que integramos el Observatorio desde distintos organismos, se centra en el empoderamiento y participación de los y las personas mayores, donde sólo el requisito es ayudar para ser ayudadas/os». Expresó el defensor capitalino

