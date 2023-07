RUSIA DESPUÉS DEL MOTÍN DE PRIGOZHIN

Rómulo Pardo Silva

En plena guerra los medios de la oligarquía de Occidente hacen afirmaciones que sirvan contra su enemigo.

Los acontecimientos en Rusia del pasado fin de semana han cambiado la narrativa sobre la estabilidad del gobierno de Putin. Los interrogantes que ahora se plantean suponen una amenaza para el mandatario. DW

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, estuvo de acuerdo en que Putin se ha debilitado y dijo que “hay grietas en las estructuras autocráticas, las estructuras de poder, y que de ninguna manera está sentado con la misma solidez y firmeza. La República

Los empleados armados de la empresa Wagner estuvieron a pocos kilómetros de Moscú, su dueño exigía la salida de ciertos mandos del ejército. Sin enfrentamiento el grupo se retiró y su propietario salió a Bielorrusia.

¿Qué ha pasado después?

En el gobierno no ha habido cambios, los partidos políticos no han hecho declaraciones contra el Kremlin, no se sabe de manifestaciones públicas.

El liderazgo de Rusia se reúne detrás de Putin después del motín de Wagner. La rebelión del sábado de los mercenarios de Wagner fue “un desafío a su estabilidad”, dijo el primer ministro de Rusia. Mikhail Mishustin insistió en que Rusia debe permanecer unida detrás del presidente Vladimir Putin. BBC

El ejército ruso sigue causando grandes pérdidas a Ucrania.

Ministerio de Defensa ruso: “Dos generales ucranianos y 50 oficiales de las Fuerzas Armadas ucranianas, así como 20 mercenarios extranjeros y asesores militares, murieron como resultado de un ataque de alta precisión del Ejército ruso en la ciudad de Kramatorsk en la República Popular de Donetsk el 27 de junio”, unos 530 soldados ucranianos murieron o resultaron heridos el día anterior. Hispantv

El grupo de fuerzas ruso Dniéper liberó la zona de la orilla izquierda del río Dniéper, en el área del puente Antónovski la noche del 30 de junio al 1 de julio. Sputnik

No hay hechos significativos que respalden esa propaganda G7.

Los funcionarios que optaron por salir de Rusia durante la revuelta fallida han traicionado a su país y deben rendir cuentas, Portavoz de la Duma Estatal de Rusia. RT

El conocido empresario opositor ruso Mijaíl Jodorkovski lamentó que con el fracaso de la sublevacion se perdiese la oportunidad de un cambio de Gobierno en Rusia, pero llamó a estar listos para nuevas revueltas, «surgirán más situaciones como esta». El Desconcierto

Las consecuencias de la rebelión en las ideas de la población no pueden conocerse porque no se han manifestado. Ella se encuentra en un marco político de amenazas reales a sus vidas, cultura, soberanía, intereses.

China prueba armas para escenario de ‘guerra total’. Una simulación ha analizado la posibilidad de que un conflicto regional se convierta en una confrontación global, South China Morning. RT

Presidente de Bielorrusia Alexandr Lukashenko: Si Moscú se derrumba, todos quedarían bajo los escombros. La amenaza de un nuevo conflicto mundial nunca ha estado tan cerca como hoy. Sputnik

Putin: Ninguna dominación dura para siempre. RT

Los rusos saben del desplazamiento sistemático de la OTAN a sus fronteras. De su objetivo de vencerlos.

El gobierno de Estados Unidos sabía con anterioridad lo que haría Prigozhin.

Presidente serbio, Aleksandar Vucic: Los servicios de inteligencia extranjeros probablemente desempeñaron un papel en el fallido intento de golpe de estado de Wagner. RT

Hoy la posición rusa no ha cambiado de manera comprobable después de Wagner.

Los acontecimientos deben ir siguiéndose con los datos concretos.