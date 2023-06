Comenzó el gran sueño misionero en la Liga Nacional de Robótica

Afortunadamente, la jornada para el team misionero fue positiva, no solo por la experiencia y la oportunidad de encuentro con sus pares, sino también porque hubo premios muy importantes para los integrantes del mismo. Puntualmente hubo cinco premios entre todas las competencias disputadas, el equipo de WDM logró el primer puesto en la categoría Fútbol. El robot Losty logró el primer puesto de la categoría Laberinto y Koky Xprit se quedó con el tercer puesto. En tanto que en sumo el robot BigBoy logró ocupar el tercer lugar del podio y finalmente Tokio de Minisumo arrebató el tercer lugar del podio. La delegación misionera retorno a la tierra colorada muy contenta, con nuevos trofeos y puntos sumamente claves para posicionarse como ganadores en la numeración final de este 2023. En la Escuela de Robótica, fueron recibidos por la Coordinadora General Ing. Solange Schelske quien expresó, con mucho entusiasmo, sus felicitaciones a todos los competidores por el nuevo recorrido transitado mencionando que “forma parte de un gran trabajo que se hace día a día en la escuela y esto es el resultado de todo ese esfuerzo” y no dejó pasar la oportunidad para convocar nuevamente a los jóvenes estudiantes señalando que “La robótica de competencia genera oportunidades de aprendizaje que muchas veces no podemos ni imaginar, por lo que invito a todos a sumarse y a descubrir un mundo de innovación que genera oportunidades y brinda soluciones”.